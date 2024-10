Avez-vous vu Popoti, le cochon domestiqué de Moorea ?

Un avis de recherche pas comme les autres a été lancé ce dimanche sur les réseaux sociaux par Jennifer, une habitante de Moorea. Après plusieurs semaines sans nouvelles de Popoti, un cochon qu’elle avait recueilli alors qu’il n’était qu’un porcelet, elle le cherche désespérément. Selon son appel à l’aide, Popoti serait « dissimulé » par une famille qui l’exploite et le contraint à des animations.

« Sais-tu où est Popoti ? » C’est la question que pose Jennifer, inquiète du sort réservé à cet animal qu’elle a sauvé « d’une fin tragique » en octobre 2023. Passionnée par la cause animale, elle avait alors découvert deux porcelets enfermés dans de conditions déplorables chez une famille polynésienne. Privés de lumière et de soins, ils vivaient dans un espace qualifié d’« insalubre » par Jennifer. Elle précise d’ailleurs, dans une pétition qu’elle a lancée il y a un mois, que « la sœur de Popoti est décédée à cause de ces conditions ».

La cohabitation quoitienne est difficile

C’est d’ailleurs à ce moment là qu’elle a décidé de négocier la liberté de Popoti en échange de 5 000 francs. Le porcelet est depuis devenu son compagnon, « un membre à part entière de sa famille« , comme on peut encore le lire sur la pétition. Mais avec le temps, il a grandi, et ses besoins ont évolué. La cohabitation quotidienne s’est compliquée. En avril dernier, elle décide alors de confier Popoti à une famille d’accueil pour qu’il puisse se rapprocher de ses congénères. Malheureusement, cette solution n’a pas non plus fonctionné.

Il a été aperçu « le corps recouvert de guilandes »

Jennifer a donc choisi de financer, en partie, la création d’un parc de 1 000m² où Popoti devait être installé avec une petite cochonne sauvage. Mais ce projet n’a jamais vu le jour. D’après elle, Popoti a été rendu à ses anciens maîtres, qui l’exploiteraient désormais comme une bête de foire. « Aux dernières nouvelles, il a été aperçu au bord de la route, le corps recouvert de guirlandes et un ballon de baudruche attaché à la queue. «

Très attachée à Popoti, qu’elle considère toujours comme un membre de sa famille, Jennifer lance donc cet appel général en espérant qu’il parvienne jusqu’aux autorités compétentes. Si vous avez des informations sur sa localisation, contactez Popoti SMA sur Facebook ou envoyez un e-mail à pourpopoti@gmail.com. Ensemble, agissons pour le sauver.