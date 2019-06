Avis à tous ceux qui n’ont pas révisé leur BAC – Edito 17/06/2019

Je ne me souviens pas du tout de ce qui passait à la radio de bon matin le jour de ma première épreuve du Bac où l’on était en train de me conduire. En tout cas si ça avait été la voix d’un gars qui tentait de me rassurer ça m’aurait peut être marqué, pareil s’il avait dit des trucs pour me pourrir alors que le stress était déjà à son paroxysme. Choisissons l’humour.

Vos parents vous l’ont déjà sûrement dit mais si votre planning ces dernières semaines c’était de caler vos révisions quand vous trouviez le temps entre deux sessions de Fortnite ou autres jeux vidéo addictifs, des chats sur Messenger avec l’élu(e) de votre cœur, ponctués par des marathons de matage de vidéos sur Facebook : on est d’accord que ce n’est pas gagné n’est-ce pas ? Alors bien entendu que vous avez le droit de croire en votre bonne étoile, toutefois peut-on s’entendre vous et moi sur le fait que ça risque d’être ultra chaud que l’académie ait choisie pour l’épreuve de Français ce matin de faire une dissertation sur les rapports entre humains et Pokémons ? Toi mademoiselle, tant qu’on y est, en Sciences, t’es pas vraiment sérieuse si tu crois qu’ils vont te poser le problème suivant une fois arrivé en fin de Terminale : « Si votre petit copain a 1457 amis sur Facebook, que 82% de ceux-ci sont du sexe féminin, que sur ce quota 90% ont entre 16 et 20 ans, que tous les statuts publics de ton chéri sont en fait une collection d’étalage d’abdos, quelle est la probabilité pour que tu te fasses piquer ton mec dans les 3 mois ? 3h top chrono»

Bon disons que finalement vous gérez les pots cassés aujourd’hui, demain ce sera une autre paire de manches, tout le monde aura droit à l’épreuve de Philo. Sans doute que comme moi à l’époque vous avez entendu dire qu’avec deux lignes pertinentes et impertinentes, pleines d’esprits on pouvait répondre au sujet et se ramasser une bonne note à la fin. Ainsi à la question « Qu’est*ce que l’audace ? » un élève aurait juste écrit « c’est ça » avant de rendre son devoir et finalement obtenir un 20 sur 20. Mais ça ne va pas être possible en fait. Car j’ose espérer qu’il ne vous aura pas échappé que le prof il ne vous avait pas fait des cours de répartie cette année. L’idée c’est de réfléchir, d’argumenter et au mieux citer d’illustres penseurs. Dans ceux-ci je n’inclue bien évidemment absolument pas les participants de vos émissions de télé réalité préférées comme Anaïs candidate du Bachelor de M6 qui posait à l’antenne la question existentielle suivante « Tu penses qu’on peut bronzer avec le feu ? ».

Gageons néanmoins que ceux qui passeront l’épreuve d’Histoire Géo mercredi n’écriront pas qu’ « Engela Merkel est la chandelière allemande » comme pouvait le penser la populaire Jessica de l’émission Les Marseillais sur W9. Sur une copie d’exam je me permets de vous rappeler que vous ne pourrez pas accuser ce pauvre correcteur d’orthographe automatique, qui cette fois-ci ne pourra pas avoir bon dos. Allez advienne que pourra, je vous souhaite quand même d’avoir des bonnes notes ce sera la preuve comme l’aurait dit Alice de Secret Story, que vous avez « beaucoup de culturisme » …