Avis de tempête aux Australes

Météo France a placé les Australes Centre et Ouest en vigilance orange du fait de vents très violents mais aussi des risques liés aux fortes pluies et à à une houle puissante. Le Haut-commissariat appelle à la prudence jusqu’à vendredi matin.

Vigilance orange pour vents violents, vigilance jaune pour fortes pluies et forte houle. Carton plein, donc, pour les Australes. L’île de Rapa est, elle, placée en vigilance jaune. En cause : une perturbation qui « gagne en intensité sur le Nord de l’archipel », avec des rafales qui pourraient atteindre les 110 kilomètres/heure, dans un premier temps du côté Ouest, à Rimatara et Rurutu, puis en cours de journée et en soirée jusqu’à Tubuai et Raivavae. Par ailleurs, ces vents violents lèvent une mer localement forte avec des creux atteignants 4 mètres, et les fortes pluies pourront générer des cumuls importants.

Dans un communiqué, le Haut-commissariat a appelé la population à « faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité ». Parmi ces consignes :

ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

éviter les sorties en montagne et en mer ;

en cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.

Les conditions météorologiques devraient rester dégradées jusqu’au jeudi 5 janvier inclus.

Avec communiqué