Avis d’ébullition au centre-ville pour le Marché de Noël

Papeete Centre-ville organise son traditionnel marché de Noël ce vendredi soir et samedi toute la journée. Au programme : des stands par dizaines, des commerces aux horaires d’ouverture allongés, et bien sûr une nocturne bourrée d’animations, avec en point d’orgue le passage de la « parade féérique » et du Père Noël. Des milliers de personnes sont donc attendues dans les rues de Papeete, et plusieurs d’entre elles seront fermées : gare à la circulation, donc, ce vendredi soir.

L’association des commerçants Papeete centre ville organise son grand Marché de Noël ce vendredi 13 et ce samedi 14 décembre. Vendredi, la fête commencera à 17 heures et se poursuivra jusqu’à 23 heures. Au programme de cette soirée : des concerts, avec notamment le groupe Mokai qui animera le début de soirée dans le Quartier du Commerce, des ateliers de tatouages pailletés, des spectacles de rue pour les enfants, une animation DJ, de la danse, et enfin une « parade féérique » qui précédera le traditionnel passage du Père Noël prévu aux alentours de 19 heures devant la cathédrale.

Pour permettre le bon déroulement de ce marché, la circulation sera modifiée. La rue Jeanne d’Arc et les abords de la cathédrale seront bloqués à partir de 14 heures, la promenade de Nice sera fermée à 15 heures, et enfin la zone du marché de Papeete, notamment la rue du 22-septembre, la rue Édouard-Ahnne, ainsi qu’une partie de l’avenue du Maréchal-Foch et de l’avenue du Général-de-Gaulle, seront bloquée à partir de 17 heures. À noter enfin que la fête se poursuivra aussi samedi : les commerces de la capitale seront ouvert jusqu’à 17 heures.