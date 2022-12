Avis lance la location en libre-service

La compagnie de location de voitures renforce son offre dès le premier trimestre 2023 avec le premier service de location en libre-service en Polynésie, entièrement gérable depuis son smartphone, sans clé ni passage en agence.

Avis avait convié 200 personnes mardi soir à la brasserie Hoa, avec plusieurs raisons de faire la fête au son live de Pepena : « On a décidé de célébrer toute notre équipe, qui a tenu bon pendant la Covid, dit Élodie Lansun, la directrice d’Avis depuis 18 ans. On voulait les remercier, mais aussi nos clients, nos partenaires et nos ambassadeurs. »

Mais la grande nouveauté présentée durant la soirée est le fruit d’un partenariat avec Hello Scoot, lauréat de plusieurs prix d’innovation : la location de voiture en libre-service. « On casse un peu les codes, dit Élodie Lansun. Ça fait trois ans que j’essaie de développer de mon côté une application, mais je me heurte à des soucis techniques. Arthur étant un expert dans le domaine, j’ai décidé de m’associer avec lui. »

Il sera donc possible, dès le premier semestre 2023, de louer une voiture « à l’heure ». L’utilisateur devra télécharger l’application Hello Scoot, et pourra sélectionner la voiture la plus proche de lui, la réserver pendant 20 minutes et l’allumer directement avec son téléphone portable, sans clés ni passage en agence. Dix points de dépôt et de retrait à Tahiti et Moorea, et 20 véhicules dédiés, sont prévus pour le démarrage.

Les locations démarreront à 1990F par heure et 14 990F la journée.

Élodie Lansun a déjà fait rentrer Avis dans l’ère digitale. Ses clients ont accès à deux applications, un escape game pour apprendre les bases du tahitien, et plus récemment Avis Travel App qui propose des circuits aux visiteurs. « Donc aujourd’hui j’ai fait monter sur scène tous mes partenaires, beaucoup de startups, de porteurs de projets, comme Hinatea Colombani du centre Ariioi, Heiura Itae-Tetaa de Speak Tahiti qui a créé l’application Play Reo, Benjamin Brillouet de Tahiti Podcast, Magnolia et Eva qui ont écrit l’appli Avis Travel App où on trouve des circuits inédits sensoriels. »