Axel Carnier remporte le Tour Tahiti Nui

Solide leader pendant la majeure partie du Tour, Axel Carnier, 22 ans seulement, remporte la 25ème édition du Tour Tahiti Nui. Au classement général, il termine avec 1’47 minute d’avance sur son coéquipier du Papeete Cycling Club, Nicolas Breuillard, beau deuxième du haut de ses 19 ans. Les deux dernières étapes se sont déroulées ce vendredi à Papeete.

Axel Carnier, coureur martiniquais de l’équipe Papeete Cycling Club, s’est adjugé la 25ème édition du Tour Tahiti Nui. Sa victoire semble logique tant il n’a jamais été inquiété depuis qu’il a pris la tête du classement lors de la 3ème étape. Il a ainsi terminé cinq fois sur le podium d’une étape lors de ce Tour 2019.

Sa domination se confirme en observant le classement général final. Son premier poursuivant et coéquipier Nicolas Breuillard termine à 1’47 minute. Le podium est complété par Ryann Lacheny de l’équipe Nouvelle-Calédonie qui finit à 2’07 minutes.

La dernière journée commençait vendredi matin avec 42 kilomètres à parcourir entre la mairie de Papeete et le sommet de l’Uranie. C’est le grimpeur Arnaud Boucher (Nouvelle-Calédonie) qui s’adjuge cette avant-dernière étape devant les deux premiers du tour et coéquipiers, Axel Carnier et Nicolas Breuillard (Papeete Cycling Club).

L’équipe Nouvelle-Calédonie aura été de loin la meilleure équipe du Tour en remportant 5 des 9 étapes, mais elle n’a rien pu faire pour le maillot jaune.

La deuxième et dernière étape de vendredi s’est déroulée en nocturne, devant une foule dense sur le front de mer de Papeete où les coureurs ont effectué 17 tours de 2 kilomètres. C’est Rayann Lacheny, le premier maillot jaune du Tour ,qui l’emporte au sprint. Cette dernière étape de gala ne comportait aucun suspense pour le maillot jaune, à l’image de la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées.

Le maillot jaune Axel Carnier achève cette étape à la 25èmeplace et a été ovationné par le public. Il savoure sa victoire et remercie l’ensemble de son équipe au micro de Florian Courrège.

Le premier Polynésien du Tour n’est autre que le vainqueur de l’an dernier, Taruia Krainer, 4èmedu classement général à 2’24 minutes du leader.