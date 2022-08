L’opération « Back to School » investit le centre-ville de Papeete ce samedi. On y trouvera tout ce qu’il faut pour une année scolaire réussie : sports, activités artistiques ou musicales, cours de soutien, mais aussi des promotions spéciales des commerçants, des jeux, et un concert.

C’est une tradition de la rentrée des classes, qui n’avait pas pu être honorée l’an dernier : l’association Papeete Centre-ville organise sa journée « Back to school » et centralise, autour de la cathédrale ainsi que sur le front de mer, tout ce qui peut intéresser les élèves et leurs parents : activités, soutien scolaire, pratique sportive, shopping bien sur, mais il y aura aussi de quoi s’amuser, gratuitement, avec un manège et des chateaux gonflables, et des ateliers peinture et maquillage. On écoute Dany Dana, président de Papeete Centre-ville :

Les Miss sont attendues à 9h30. Il y aura même un concert des meilleures jeunes voix du fenua à 15h30 : Natihei, Lylia et Noémie.