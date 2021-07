Violences sur le motu Tiahura à Moorea : une enquête est ouverte

Le parquet a ouvert une enquête pour violences volontaires après une bagarre survenue le weekend dernier en marge d’une fête sur le motu Tiahura à Moorea. La mère d’une victime, qui aurait porté plainte, parle sur les réseaux sociaux d’une agression gratuite et collective qui aurait laissé un jeune gravement blessé.

Peu d’informations mais beaucoup de discussions, autour des violences qui auraient éclatées samedi 26 juin en fin d’après-midi en marge d’une fête privé au Coco Beach. D’après des témoins, des jeunes gens en état d’ébriété en seraient venus au main sur la plage du motu Tiahura, avec violence particulière. Contacté, le procureur de la République a confirmé qu’une enquête avait été ouverte sur ces faits mais qu’il était pour l’heure impossible d’évaluer le nombre de personnes impliquées ou de déterminer des responsabilités.

L’épisode a en tout cas été très discuté sur les réseaux sociaux. Alors que c’était aujourd’hui qu’était inhumé, à Puunui, Tamahere, jeune homme de 19 ans décédé dans une autre bagarre le soir du 25 juin, beaucoup ont vu dans l’épisode de Moorea une confirmation que les actes de violence gagnaient du terrain au fenua. C’est surtout la publication Facebook de Maheata Teissier qui a été partagée et commentée depuis hier. Cette mère de famille, pas présente sur le motu Tiahura au moment des faits, mais dont la fille l’était, décrit une scène de brutalité gratuite au cours de laquelle un jeune homme aurait été « roué de coup » par plusieurs autres et « trainés jusque dans l’eau pour le noyer ». Le jeune homme en question aurait été, toujours selon des témoignages sur les réseaux sociaux, admis à l’hôpital et serait en attente d’opération suite à des blessures à la tête. Maheata Teissier a lancé un appel à des vidéos et témoignages, qui auraient depuis été transmis aux autorités. « Nous laissons maintenant la mains des forces de l’ordre, a-t-elle plus tardsur Facebook. Chacun ne peut pas faire sa propre justice ». C’est la gendarmerie qui doit enquêter sur ces faits, qui ont été notamment cités, hier, par le champion de MMA Henri Burns dans une autre publication virale sur Facebook. Le responsable du club Moorea MMA rappelle aux tous, et notamment aux jeunes, que ce genre de bagarre ne doit pas être valorisée, et appelle les autorités à réagir.