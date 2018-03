Bagarre mortelle entre deux frères à Paea

Une bagarre entre deux frères a fait un mort dans la nuit de mardi à mercredi. L’auteur des coups est actuellement en garde à vue, il sera présenté au juge d’instruction jeudi.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux frères en sont venus aux mains à Paea, et l’un d’eux est décédé lors de l’échange de coups, comme l’ont révélé nos confrères de TNTV. La raison de la dispute n’a pas encore été établie, mais les premiers éléments indiquent que la dispute a éclaté sur fond d’alcool. L’auteur des coups, âgé de 37 ans, a été placé en garde à vue. Il sera présenté jeudi devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

Bagarre mortelle aussi à Huahine

Plus tôt dans la semaine, dimanche soir à Huahine, une bagarre avait éclaté entre deux hommes alcoolisés. Là encore, l’origine du conflit n’est pas connue. Le plus âgé des deux, un quadragénaire, était décédé des suites de ses blessures. L’auteur des coups, âgé d’une trentaine d’année, a été présenté mardi au juge d’instruction et mis en examen lui aussi pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».