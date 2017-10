Bagarres et échauffourées à Outumaoro

Une bagarre impliquant une centaine de protagonistes s’est déroulée pendant une bonne partie de la matinée à Outumaoro. D’importantes forces de police ont du être envoyées sur place afin de ramener le calme. Deux blessés et une interpellation sont à déplorer.

D’après les informations que nous avons pu recueillir auprès de la police municipale de Punaauia, une bagarre entre plusieurs jeunes a éclaté ce matin à Outumaoro en face de Carrefour Punaauia. La bagarre a fait tache d’huile puisqu’elle a impliqué plus d’une centaine de personnes de part et d’autre et ce jusqu’à 13h. La police municipale de Punaauia qui est intervenue sur les lieux a du faire appel en renfort aux forces de gendarmerie de Faa’a.

Deux personnes ont été blessées et hospitalisées.

Une autre a été interpelée.

Le calme est revenu sur place en début d’après-midi.

Cet évènement qui a impliqué la présence de nombreuses forces de l’ordre sur la zone, a causé une importante perturbation de la circulation dans le sens Papeete Faa’a, entrainant un ralentissement de plusieurs kilomètres sur la RDO. La route de ceinture dans le même sens n’a pas non plus été épargnée, la forte affluence du samedi matin de la Foire agricole déclenchant également un monumental bouchon.