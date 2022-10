Baptême de nouveau hélicoptère Dauphin de la Marine

Une cérémonie des couleurs et un baptême, ce matin à la base aérienne de Faa’a : celui du nouvel hélicoptère Dauphin du détachement 34F Prairial. Une cérémonie présidée par le contre-amiral Geoffroy D’Andigné, en présence notamment d’Émilia Havez, directrice de cabinet et représentante du haut-commissaire.



L’hélicoptère Dauphin N3+, destiné à la frégate de surveillance le Prairial, prend la place de l’Alouette 3 mis à la retraite il y a quelques mois. Le nouvel appareil, mieux équipé et au rayon d’action renforcé, participera aux missions de polices des pêches et de surveillance maritime, aux missions militaires et de coopération dans le Pacifique, de l’Amérique latine jusqu’en Asie ainsi qu’aux exercices majeurs comme Unitas en Amérique latine, Rimpac à Hawaii et Marara en Polynésie. À cette occasion, les élèves de la deuxième promotion Air Formation ont reçu leur carnet de formation de mécanicien aéronef.