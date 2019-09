Barbion et Ramel en liberté provisoire, Boiron reste incarcérée

Thierry Barbion et Marc Ramel ont tous deux été placés sous contrôle judiciaire et remis en liberté ce lundi matin, en attendant leur procès en appel qui se tiendra en janvier. Sabine Boiron, quant à elle, reste incarcérée.

Libérés mais pas pour autant délivrés des charges qui pèsent contre eux, Thierry Barbion et Marc Ramel ont vu leur demande de remise en liberté provisoire acceptée par le tribunal de Papeete. Quant à Sabine Boiron, condamnée à 7 ans de prison en pour proxénétisme aggravé et cession de stupéfiants, elle reste incarcérée, sa demande ayant été rejetée.

Le parquet a justifié sa décision en expliquant que, Sabine Boiron avait « abusé et usé de son influence pour fournir de la drogue aux mineures qu’elle prostituait, les maintenant ainsi sous sa coupe. »

Pour la justice, la prévenue « n’a aucune conscience de son comportement… Elle est égocentrique. ». De plus, évoquant sa nouvelle profession et domiciliation à Rangiroa, « Ces critères sont insuffisants pour justifier d’une remise en liberté, elle est dans la même situation que lors de son passage à l’acte. » Pour le tribunal, au vu de ces éléments, rien n’assure qu’elle ne pourrait pas se soustraire à la justice et être présente à son procès en appel en janvier. La cour a donc rejeté se demande en liberté.

Si Thierry Barbion accusé de recours à la prostitution de mineur et corruption de mineur, a vu sa demande de remise en liberté acceptée, c’est, selon le parquet, « parce qu’il n’apparait pas comme toxicomane et que ses affaires sont ici.» Son passeport lui sera retiré, et il devra se soumettre à un contrôle judicaire, à savoir un pointage hebdomadaire au commissariat. Il lui est aussi interdit de rentrer en contact avec Marc Ramel et les deux mineures mêlées à l’affaire. Pour Me Quinquis, son avocat, cette décision est juste.

Quant à Marc Ramel, la cour estimant qu’il n’est concerné « que par des atteintes sexuelles sur mineurs et corruption de mineur et de consommation de cannabis », et que ces faits sont bien en-dessous de ce qui est reprochés aux autres protagonistes de l’affaire, sa demande de remise en liberté a été acceptée.

Comme Thierry Barbion, son passeport lui sera retiré et il devra lui aussi se soumettre à un contrôle judiciaire une fois par semaine au commissariat. Il lui est aussi interdit de rentrer en contact avec Thierry Barbion et la mineure avec laquelle il a eu des rapports sexuels.

Son avocat Me Bourrion se déclare satisfait de cette décision, d’autant que cela lui permettra de mieux préparer la défense de son client en vue du procès en appel.

Sabine Boiron, Thierry Barbion et Marc Ramel se retrouveront tous les trois à la barre, les 28 et 29 janvier, lors du procès en appel.