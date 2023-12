Beach soccer : coaching suisse et escale au Brésil pour les Tikitoa avant les mondiaux

À un peu plus de deux mois de la Coupe du Monde, la sélection tahitienne de beach soccer peaufine sa préparation. En plus du staff habituel, les joueurs peuvent compter, cette fois encore, sur le soutien d’Angelo Shirinzi qui les avait accompagnés, déjà, lors des mondiaux de 2015. Ils joueront leur premier match contre l’Argentine le 15 février, affronteront l’Espagne le 17 , juste avant de faire face à l’Iran le 19 février.

Le compte à rebours est lancé. À quasiment deux mois de la Coupe du Monde, les protégés de Teva Zaveroni sont au taquet. Cette échéance – la plus importante après leur qualification lors du tournoi de l’OFC – les joueurs l’ont en tête depuis août dernier. Préparés psychologiquement, ils se remettent désormais en forme physiquement et retrouvent doucement leurs marques au sein de l’équipe. Depuis trois semaines, ils s’entraînent tous les soirs, sous les conseils avisés du Suisse Angelo Shirinzi, fidèle soutien des rouges depuis les premiers pas de l’équipe dans la discipline.

Ajuster le jeu aux nouvelles règles

Pour Teva Zaveroni, le coach des Tikitoa, il n’y a aucun doute, la présence du Suisse est primordiale, surtout depuis les derniers ajustements du règlement par la FIFA. Il est question notamment de la règle des 4 secondes pour le gardien qui ne peut pas rester dans son camp en possession du ballon, passé ce délai. Un détail venant « modifier la physionomie du jeu » selon le coach qui précise que « c’est pour cette raison que l’on a fait appel à notre coach et frère de Suisse, Angelo. » Objectif de la démarche, donc, faire profiter les Tahitiens de « son expertise et de son expérience dans le domaine du beach. »

Une préparation « très professionnelle »

Car des expériences à l’international, les Tahitiens n’ont pas eu l’occasion d’en vivre depuis leur participation à la dernière Coupe du monde de beach soccer, en 2021, en Russie. Pour rappel, la sélection s’était inclinée en quarts de finale face au Japon. Pour cette édition prévue en février à Dubaï, tout semble avoir été mis en œuvre pour que l’équipe de Raimana Li Fung Kuee puisse bénéficier d’une préparation digne des mondiaux. Dès le 5 janvier, ils s’envoleront donc pour quatre semaines d’entraînement au Brésil, avant de se rendre en Arabie saoudite. Une préparation « très professionnelle », d’après Angelo Shirinzi. « On cherche à récupérer un beau physique, on va travailler sur ça au Brésil, précise l’entraîneur suisse. Après, on va aller sur la tactique, la technique puis la mentalité pour faire une bonne Coupe du monde ». Pour lui, la sélection composée « de nouveaux joueurs, mais aussi de joueurs d’expérience » plus âgés, va créer « un beau mix ».

17 athlètes pour 12 places

Aujourd’hui, la liste définitive des sélectionnés n’est pas arrêtée. Dix-sept athlètes sont présélectionnés, certains anciens comme Heimanu Taiarui, Raimana Li Fung Kuee, Tamatoa Tetauira ou encore Heiarii Tavanae feront très certainement partie du contingent final comptant 14 joueurs, dont 12 titulaires. Pour Teva Zaveroni il faut est important de « faire de la place aux jeunes », pour les préparer aux prochains mondiaux. Ainsi Tainui Lehartel, Teave Teamotuaitau ou bien Hennel Tehaamoana, déjà engagés lors du tournoi océanien devraient eux aussi profiter de ce déplacement pour engranger de l’expérience. En attendant de connaître la liste finale, ils seront 16 joueurs à décoller le 5 janvier prochain pour le Brésil puis l’Arabie saoudite. La sélection disputera son premier match le 15 février prochain contre l’Argentine, avant d’affronter l’Espagne, le 17 puis l’Iran le 19 février.