Beach soccer : les Salomon affronteront les Tiki Toa en finale

Tahiti's Teaonui Tehau and Solomon Islands Albert Bobby. OFC Beach Soccer Nations Cup 2023, Solomon Islands v Tahiti, Aorai Tini Hau, Papeete, Tahiti, Wednesday 23 August 2023. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz

Les Salomon accède à la finale de la Coupe des nations d’Océanie en battant les Tongiens 15 contre 3. Les Tiki Toa, qui avaient déjà l’assurance de jouer la qualification pour les mondiaux, se sont imposé face aux Fidjiens sur un score de 5 contre 3. L’ultime match est prévu samedi à 16 heures, toujours à Aorai Tini hau.

On s’y attendait. Après cette troisième journée de match, on sait désormais que l’affiche de la finale de cette édition de la Coupe des nations d’Océanie de beach soccer opposera les Tiki Toa aux Salomon. Ces derniers jouaient cet après-midi leur qualification face aux Tongiens, l’emportant sur un score de 15 contre 3. Ils ont ainsi validé leur ticket pour l’ultime match et rejoignent donc les Tiki Toa en tant que finalistes. Les protégés de Teva Zaveroni, eux, sont assurés depuis mercredi de participer à la finale, grâce à leur victoire face aux Salomonais justement (10-3) . Ce jeudi ils ont quand même affronté les « géants endormis » de Fidji, totalisant un score de 5 contre 3. Un sans-faute pour la sélection tahitienne qui va donc, comme en 2019, disputer la qualification pour les mondiaux contre Salomon.