Beau succès pour la Journée de la famille

Inaugurée par le président Édouard Fritch, la ministre en charge de la Famille Virginie Bruant et le ministre de la Jeunesse Naea Bennett, la Journée de la famille a rencontré son public ce samedi à Tahiti, Moorea et Raiatea. Retour en images sur les festivités aux Jardins de Paofai et au parc Vairai.

Des activités et des ateliers, du beau temps et de la bonne humeur : enfants, parents et grand-parents étaient au rendez-vous ce samedi pour célébrer la Journée internationale de la famille.