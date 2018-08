Benoit Kautai jugé le 21 août prochain

Le maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée, Benoit Kautai, sera jugé le 21 août prochain pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie » dans une affaire de surfacturation de chantiers aux Marquises.

Le tribunal correctionnel de Papeete va juger le 21 août prochain, le maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée, Benoit Kautai, pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie ». L’information judiciaire avait été ouverte en 2016 et le juge d’instruction avait rendu son ordonnance de renvoi en correctionnel en avril 2017. Le juge soupçonne Benoit Kautai et la directrice administrative et financière de sa commune, Jacqueline Kiersnowski, d’avoir surfacturé au Pays deux chantiers de bétonnage des routes Hakapehi et Taukua II, pour pouvoir utiliser le reliquat des matériaux pour réaliser d’autres chantiers de bétonnage sur les routes Papanui et Pahutoa. Les études réalisées pendant l’enquête et l’instruction ont démontré que le coût des chantiers avait été estimé deux fois plus cher que la normale, pour obtenir une plus grosse subvention du Pays.

L’ironie de cette affaire, c’est que le Pays est partie civile dans ce dossier. En effet, c’est la plainte du secrétaire général du gouvernement en octobre 2014 qui avait lancé les poursuites. A l’époque, Benoit Kautai était dans l’opposition au gouvernement Fritch et proche de l’UPLD. Aujourd’hui il est représentant Tapura à l’assemblée.