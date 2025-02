Bientôt de nouveaux abribus pour Outumaoro

Les travaux vont commencer en juin 2025. De nouveaux abribus, une borne d’information voyageur et deux quais de grande taille vont prendre la place des installations actuelles qui sont “sous-dimensionnées” et “dans un environnement incommode”.

Un projet de réaménagement de l’ancienne « gare routière » a été présenté lundi aux habitants du quartier de Outumaoro, par le ministre des Grands travaux Jordy Chan, aux côtés du tavana de Punaauia, Simplicio Lissant. Actuellement, les installations sont “sous-dimensionnées” et “dans un environnement incommode” alors que des centaines de personnes patientent à cet endroit tous les jours pour prendre le bus. Le futur aménagement va permettre d’améliorer les conditions d’attente avec l’installation de deux nouveaux abribus, une borne d’information voyageurs, et la création de deux quais de grande taille. Des ouvrages qui seront accompagnés “d’un aménagement paysager qualitatif”, ainsi que d’une connexion sécurisée avec la passerelle piétonne. Un mur de soutènement viendra séparer la route principale de l’arrêt de bus pour sécuriser les usagers. Un mur que le tavana aimerait voir décoré d’une fresque par une association de riverains. Les travaux démarreront en juin 2025, hors période scolaire. Et un arrêt provisoire assurera la continuité du service de transports en commun pendant le temps des travaux.

