Bientôt des concerts debout et sans jauge en Polynésie ?

Paris a décidé d’accélérer l’assouplissement des contraintes sur les concerts et spectacles. Dès le 30 juin, le public debout sera de nouveau autorisé dans tous les événements. Ceux qui se passent en plein air n’auront plus aucune contrainte de nombre de spectateurs. En Polynésie, le Haut-commissariat travaille à une « adaptation » de ces règles pour début juillet.

L’annonce a été faite à l’issue d’une réunion à l’Élysée, le jour de la fête de la musique. À partir du 30 juin, les festivals et concerts en configuration debout seront de nouveau autorisés en métropole, où seuls les évènements assis avaient repris courant mai. Surtout, ces spectacles pourront avoir lieu sans contrainte de jauge s’ils se déroulent en plein air. À l’intérieur des salles, la capacité d’accueil restera limitée à 75% de la capacité habituelle.

Ces assouplissements, plus rapides et plus larges que ce qu’avait d’abord envisagé l’exécutif, sont motivés selon le gouvernement central par « l’amélioration de la situation sanitaire » et l’évolution rapide du taux de vaccination au cours du mois de juin en métropole. Le port du masque reste toutefois obligatoire en intérieur et recommandé à l’extérieur. Surtout, les évènements de plus de 1000 personnes resteront tout de même conditionnés à la présentation d’un pass sanitaire par les spectateurs. Un pass obtenu sous forme de QR code par l’application Tousanticovid ou par un portail web officiel, et qui garantit soit une vaccination complète, soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, soit une contamination datant de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Cette évolution nationale n’est pas d’application immédiate en Polynésie, où le Haussariat, après consultation du Pays, peut adapter les règles sanitaires. Une adaptation qui « est à l’étude », précise-t-on du côté de la représentation de l’État, qui pourrait annoncer de nouvelles règles encadrant les spectacles et concerts pour début juillet. Assouplissement en vue, donc, mais rien ne garantit que toutes les restrictions actuelles (public assis dans la limite de 50% de la capacité du site et de 1000 personnes) soient entièrement levées. Le Haussariat ne pourra quoiqu’il arrive pas faire de « copié-collé » : le pass sanitaire n’a pas été mis en œuvre en Polynésie, et si la circulation épidémique reste faible, la couverture vaccinale contre le Covid du fenua est très en retrait par rapport à la métropole.