Bientôt des Jeux du Pacifique version sports traditionnels ?

La Fédération des sports et jeux traditionnels s’efforce depuis plusieurs années de promouvoir les tu’aro maohi dans la région Pacifique. Un travail de longue haleine, qui selon Enoch Laughlin commence à porter ses fruits. Un comité des sports traditionnels du Pacifique, dont le siège est à Hawaii, a même été créé. Les pays membres souhaitent désormais organiser un événement commun, à l’image des Jeux du Pacifique.

Lire aussi : Sport traditionnel – Une délégation tahitienne au festival Makahiki à Hawaii

Le travail continue. La Fédération des sports et jeux traditionnels s’efforce depuis plusieurs années de promouvoir les tu’aro maohi au delà des frontières des 5 archipels du fenua. Un travail sur 20ans qui, depuis quelques années, commence à porter ses fruits. Un comité des sports traditionnels du Pacifique, dont le siège est à Hawaii, a même été créé. Il regroupe Hawaii, Rapa Nui, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Tonga, Samoa, les îles Cook, Fidji, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, la Californie et aussi le Mexique.

Une rencontre régionale à Hawaii

Des pays qui ont « leurs propres sports traditionnels » et avec qui « des contacts étroits » ont été tissés. Ils souhaitent désormais la création d’un événement commun à l’image des Jeux du Pacifique, en version « sports ancestraux » et travaillent d’ores et déjà à l’organisation et à la promotion de cette rencontre. Elle pourrait bien voir le jour en 2024 et être organisée parallèlement au festival Makahiki qui a lieu chaque année à Waimea. Le président de la fédération locale, Enoch Laughlin évoque également « la création d’un comité organisateur des sports ancestraux du Pacifique ».

Les tu’aro maohi aux Jeux du Pacifique?

La structure serait chargée, entre autres, d’organiser le rassemblement, mais aussi de « la promotion et de la mise en valeur des sports ancestraux de notre fenua et ceux des pays du Pacifique ». L’idée de voir les disciplines sportives traditionnelles (notamment la lutte) inscrites au programme des prochains du Jeux Pacifique avait pourtant été envisagée. Elle semble toutefois rencontrer quelques difficultés à trouver une issue favorable. Pour y prétendre la fédération doit remplir les critères de représentativité du conseil des Jeux du Pacifique qui impose de pouvoir rassembler 5 pays. Un critère que Enoch Laughlin assure pourtant remplir.

Le fenua au prochain Festival of Pacific Arts & Culture

En attendant, la fédération veut rester active sur le plan régional et voir ses meilleurs athlètes locaux briller sur les différents festivals. Une délégation de quatre aito s’alignera d’ailleurs samedi sur les Te Moana Nui Traditional Games i Vaihi. La fédération envisage déjà un autre déplacement, « très important », dans le cadre de la 13e édition du Festival of Pacific Arts & Culture prévu à Hawaii du 6 au 16 juin prochain. « Ça sera la première fois que les tu’aro ma’ohi seront inscrits au programme de ce festival », confie Enoch qui compte bien continuer d’attirer les athlètes étrangers sur les épreuves du Heiva Tu’aro.

Depuis 2017, les échanges sont de plus en plus nombreux et les tu’aro maohi gagnent en notoriété. Selon la fédération tahitienne la création du Comité des sports ancestraux du Pacifique à permis d’uniformiser les règles de compétition. Des changements qui ont eu une incidence positive sur les performances des athlètes qui voient ainsi leur niveau augmenter. Enoch Laughlin se réjouit enfin de voir d’autres contrées telles que la Californie, la France ou encore le Pays basque s’intéresser aux disciplines traditionnelles.