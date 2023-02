Bientôt plus besoin de vaccin pour voler vers les USA ?

La Maison Blanche a annoncé qu’elle lèvera, le 11 mai prochain, l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis janvier 2020. Un retour à la normale qui devrait être accompagné de la fin de l’obligation vaccinale des voyageurs étrangers. Si les précisions officielles manquent encore, certaines personnalités non-vaccinées, comme le tennisman Novak Djokovic, ont eu confirmation qu’ils pourront se rendre aux États-Unis à partir du 11 mai.

C’était la condition imposée à la réouverture du sol américain, en novembre 2021. Les voyageurs « non-citoyens et non-immigrants » arrivant aux États-Unis ou y faisant simplement escale sont soumis à une obligation de présenter un schéma vaccinal à au moins deux doses. Les passagers adultes circulant entre le fenua et l’Europe, s’ils n’ont pas à faire de tests, sont aujourd’hui encore donc tenus d’être vaccinés – à de rares dérogations près, notamment pour les évacuations sanitaires – même si aucune règle française ou polynésienne ne l’impose plus depuis de longs mois.

Mais la donne s’apprête à changer côté américain. La Maison Blanche a annoncé lundi la fin de l’état d’urgence sanitaire, instauré dès janvier 2020 par Donald Trump. Plus de trois ans plus tard – et 1,1 million de morts aux États-Unis – son successeur Joe Biden a donc décidé de tourner la page, à la date du 11 mai. Pour les Américains, cela signifie la fin de toute une série d’aides Covid, la fin des vaccins gratuits, de la prise en charge fédérale des soins liés à la pandémie, aussi. Un débat est déjà sur la table entre républicains qui voudrait accélérer ce calendrier et démocrates qui s’inquiètent de la mauvaise couverture médicale de millions d’Américains en cas de vague épidémique postérieure au 11 mai. Mais pour les étrangers, ce retour à la normale devrait impliquer la levée des obligations vaccinale dans les aéroports.

Oui pour Novak, oui pour les autres ?

La Maison Blanche n’a pourtant pas fait de précisions sur ce point pour l’instant, se concentrant d’abord sur les conséquences internes de la levée de l’état d’urgence. Pas plus, d’ailleurs que la Transportation Security Administration, par qui était passée, en début d’année, l’annonce du renouvellement de l’obligation vaccinale des voyageurs étrangers au moins jusqu’au 10 avril prochain. Mais certains ont bien eu confirmation que les règles allaient s’assouplir dans les aéroports, à commencer par Novak Djokovic. Au moment même où Washington faisait ses annonces, le tennisman, qui a dû faire l’impasse sur plusieurs tournois majeurs ces dernières années du fait de son refus de la vaccination, a eu confirmation qu’il pourrait entrer sur le territoire américain… à partir du 11 mai.

Peu de chance que ce soit une coïncidence. La bonne nouvelle pour le Serbe, tout juste vainqueur de l’Open d’Australie et qui va donc pouvoir participer à l’US Open en septembre, devrait l’être aussi pour les voyageurs métropolitains non-vaccinés qui attendaient pour se rendre au fenua. De même que pour les Polynésiens sans schéma vaccinal complet, contraints jusque-là de sortir du Pays par la Nouvelle-Calédonie. Sollicité, le consul américain à Tahiti attend tout de même confirmation de son administration de la levée de l’obligation vaccinale le 11 mai. Quant aux passagers adultes embarquant vers la Nouvelle-Zélande, ils doivent, jusqu’à preuve du contraire, présenter une preuve de vaccination.