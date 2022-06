Bientôt un magasin Décathlon à Tahiti

1 700 points de vente dans le monde Créé en 1976 par Michel Leclercq dans le Nord de la France, Decathlon s’est imposé comme un poids-lourd national mais aussi mondial de la vente d’articles de sport. Le groupe compte aujourd’hui 324 magasins en France, générant plus de 500 milliards de francs de volume d’activité, et plus de 1 700 points de vente dans une soixantaine de pays. Il est aussi bien installé en outre-mer, avec des enseignes en Guadeloupe et à la Martinique, trois magasins à la Réunion, et depuis 2014, un magasin en Nouvelle-Calédonie. À chaque fois, la même recette : une surface assez grande pour rassembler sous un même toit un large panel de disciplines, des gammes complètes d’accessoires et de vêtements de sport, avec une omniprésence des marques du groupe. Maitrisant toute la chaine de production, depuis la recherche et le développement de nouveaux produits à la vente en passant par la fabrication, le groupe Decathlon emploi 22 000 personnes en France et plus de 100 000 dans le monde.