Bientôt un nouveau cimetière à Paea

Le conseil des ministres a validé ce mercredi le financement partiel d’un terrain destiné à accueillir un nouveau cimetière pour la commune de Paea. Située au PK 22,5, entre le magasin Laut et le marae Arahurahu, cette parcelle de 9 305 m² pourra accueillir 600 concessions, un site dédié aux urnes funéraires et la dispersion des cendres, des sanitaires et un parking.

Un nouveau cimetière pour Paea. Le conseil des ministres a validé ce mercredi le financement partiel – à hauteur de plus de 60 % du coût total – d’une parcelle de terre sur laquelle la commune projette d’aménager « 600 concessions, un site cinéraire, des sanitaires et un parking ». Le coût de l’opération est estimé à 190 millions de francs, dont 117 millions seront pris en charge par le Pays. Le terrain, situé au PK 22,5, entre le magasin Laut et le marae Arahurahu, viendra compléter la liste des cimetières existants de la commune : celui de Aou’a, celui de Ofa’i Ta’oto à Tiapa et le cimetière protestant, situé justement devant la parcelle qui accueillera le futur cimetière. Avant de faire avancer le projet, la mairie devra finaliser ses discussions avec le Camica, actuel propriétaire du terrain.