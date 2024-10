Le Pays lance une grande consultation citoyenne pour mieux comprendre les besoins en matière de logement. Une initiative pilotée par la Délégation à l’habitat et à la ville et qui vise à combler l’absence de « référentiel » clair sur ce qu’est un logement adapté au fenua. L’enquête en ligne est ouverte à tous jusqu’au 31 octobre. Les résultats serviront ensuite de base pour créer un guide de l’habitat à l’attention des professionnels de la construction, tant public que privés.

Le Pays veut « définir les standards de l’habitat » local. Pour ce faire, une consultation citoyenne a été lancée en ligne par la Délégation à l’habitat et à la ville. L’objectif : comprendre les besoins des habitants du fenua pour améliorer la qualité des logements futurs. Selon Vaihere Ferrand, directrice du jeune service du Pays, créé en 2016, il y a un véritable « vide » à combler puisqu’il n’existe à ce jour aucun « référentiel clair » définissant ce qu’est un logement en Polynésie. « C’est ce qu’on veut réussir à décrire en prenant en compte les réponses au questionnaire des personnes qui habitent à Tahiti, mais aussi celles des archipels », précise t-elle.

Cette consultation aborde divers aspects, allant de l’évaluation des logements individuels à la dynamique sociale au sein des quartiers. Mais une attention particulière est aussi portée aux logements collectifs. Un choix qui peut surprendre, puisque selon le dernier recensement, 77 % de la population locale vit dans des logements individuels, mais le Pays l’explique. « Nous sommes bien conscients que cela ne correspond pas à l’idéal du logement polynésien, mais c’est en tout cas sur celui-là que la puissance publique peut agir, notamment auprès des promoteurs, ajoute la directrice. Nous considérons que les personnes qui peuvent vivre dans un logement individuel ont un peu plus de marge de manœuvre pour adapter leur logement à leur mode de vie ».

Les résultats de cette consultation serviront de base à la création d’un guide de l’habitat, qui sera élaboré en partenariat avec les acteurs publics et privés de la construction. « Nous ne nous voulons pas nous contenter de nos compétences techniques ; nous voulons intégrer les besoins et attentes des habitants en recueillant leurs pratiques », poursuit-elle. La publication de ce guide, destiné aux professionnels, est prévue pour la fin du premier semestre 2025. À noter toutefois qu’au-delà de la création d’un guide, cette initiative « s’inscrit dans une démarche plus globale » visant à encadrer la qualité de la construction au fenua. « Nous devons mettre en avant nos spécificités locales et nous assurer que le futur cadre réglementaire soit en phase avec nos besoins », conclut Vaihere Ferrand. L’enquête est anonyme et ouverte à toutes les personnes majeures jusqu’au 31 octobre