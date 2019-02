Bientôt une extension à la plage du PK18

Le service du Tourisme a lancé lundi une consultation publique numérique au sujet de l’extension de la plage Vaiava de Punaauia, plus connu sous le nom de plage du « PK18 ». Du 18 février au 11 mars, tous les utilisateurs de la plage pourront donner leurs avis sur les aménagements à réaliser sur le site www.pk18.info.

La plage Vaiava du PK 18 à Punaauia s’apprête à s’agrandir. Le service du Tourisme a annoncé vendredi le lancement dès le 18 février d’une consultation publique pour l’extension de la plage. Le Pays a en effet acquis en 2018 deux parcelles mitoyennes à la plage de 3 619 m². Afin de faire un état des lieux de l’utilisation actuelle de la plage et surtout de consulter la population sur ses attentes en terme d’aménagement, un questionnaire est mis à disposition sur le site www.pk18.info jusqu’au 11 mars.

Le site créé pour l’occasion propose huit questions sur la fréquence des visites, le moyen de transport pour se rendre sur le site, le nombre de douche à installer, la nécessité d’espace de loisirs ou d’un commerce ou encore d’un espace réservé aux fumeurs. A la fin du questionnaire il est proposé d’envoyer d’autres suggestions d’aménagements à l’adresse [email protected]. Le service du Tourisme assure que les réponses apportées par la population seront prises en compte dans la réalisation du projet. Après cette phase destinée aux perspectives d’aménagement et aux études de faisabilité, une notice d’impact environnementale sera réalisée par le bureau d’études environnementales Vetea.

Actuellement, la plage de Vaiava comporte 60 places de parking, six douches, deux toilettes du côté femme, un toilette et deux urinoirs du côté homme et cinq tables de pique-nique. Une partie des nouveaux terrains acquis par le Pays est déjà mis à disposition du public en tant que parking.