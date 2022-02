« Bilou le casse-cou » publié en langues polynésiennes

Dans le cadre de la prévention des accidents domestiques et de la sensibilisation des élèves aux gestes qui sauvent, a lieu aujourd’hui à la mairie de Punaauia le lancement des BD Bilou le casse-cou en langues polynésiennes. Les versions en reo tahiti, èo ènana, èo ènata, reo ma’areva, reko pa’umotu et reo rurutu sont mises à disposition de la DGEE par la Fédération française de prévention des risques domestiques et seront désormais accessibles sur la bibliothèque numérique de la DGEE.

Les accidents domestiques constituent un réel problème de santé publique. En métropole, ils sont à l’origine d’environ 20 000 décès par an, soit 3 fois plus que les accidents de la circulation, et 20 fois plus que les accidents de travail. Si la Polynésie ne dispose pas de chiffres précis à ce sujet, la sensibilisation des enfants, dès leur plus jeune âge, est indispensable pour prévenir les accidents domestiques. Les plus jeunes sont exposés à des risques qu’ils ne maitrisent pas et les plus âgés adoptent parfois des comportements qui accentuent le danger.



La Fédération française de prévention des risques domestiques (FFPRD) se déplace donc pour une troisième mission en Polynésie française du 10 février au 04 mars 2022. L’accord de partenariat établi en avril 2019 entre le Ministère de l’éducation polynésien et la FFPRD a permis à 143 personnels de l’éducation de bénéficier d’une formation à l’utilisation de la mallette numérique éducative « Bilou le casse-cou ». Cet outil permet aux enseignants de sensibiliser les élèves à la prévention des accidents domestiques et d’initier les plus petits aux premiers gestes de secourisme.

En 2020, l’ensemble des écoles et des CJA du territoire ont reçu cette mallette constituée de vidéos et de bandes dessinées. Afin d’élargir les actions de sensibilisation aux familles polynésiennes, la FFPRD et la DGEE ont souhaité adapter une première bande dessinée en langues polynésiennes. En collaboration avec l’IEN en charge de la mission « langues et culture polynésiennes » et des enseignants animateurs en langues, la FFPRD a édité en 2021, une BD adaptée en reo tahiti, èo ènana, èo ènata, reo ma’areva, reko pa’umotu et reo rurutu.

Ces différentes versions en langues polynésiennes sont mises à disposition de la DGEE par la FFPRD à titre gracieux et sont désormais accessibles sur la bibliothèque numérique de l’éducation : https://www.ebooks.education.pf

