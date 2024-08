Biobase Tahiti veut tripler sa production d’emballages écoresponsables

Spécialisée dans la production d’emballages écoresponsables 100% made in Fenua, la jeune société Biobase Tahiti continue de développer son activité. Lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt pour les ateliers d’agro-transformation de Mataiea, lancé par la DAG, l’entreprise espère tripler sa production grâce à son nouvel espace de 150 m² où elle s’installera dans le courant du mois de septembre.

« Valoriser davantage les déchets du secteur agricole », c’est la mission que s’est donnée Biobase Tahiti, créée en 2022 par Ayana Champot. Avec ses emballages artisanaux, écoresponsables et entièrement fabriqués localement, la cheffe d’entreprise souhaite faire évoluer les comportements des consommateurs et créer une véritable économie verte et circulaire grâce à ses produits. Après deux années de travail sur la conception de sacs en fibre de bananier, qui ont lancé l’entreprise, Tahiti Biobase a élargi son activité en valorisant d’autres « co-produits végétaux « . Désormais, la fibre d’ananas venant entre autre de l’usine Rotui ou celle de canne à sucre s’ajoute à leur gamme de matières premières, qui devrait bientôt inclure également la fibre de coco. Depuis le lancement de son activité, la jeune société constate que les partenariats avec les cultivateurs locaux se multiplient, et chacun y trouve son compte. « Nous collaborons avec des agriculteurs qui sont ravis de nous vendre des produits qu’ils ne parviennent pas à écouler habituellement. Cela leur offre un revenu supplémentaire, et de notre côté, nous apprécions l’idée de racheter et valoriser leurs produits », explique la gérante.

Une capacité de production limitée

Avec un chiffre d’affaires annuel de 3 millions de francs, la petite entreprise atteint aujourd’hui les limites de ses capacités de production. Pour l’instant, elle se concentre principalement sur une clientèle professionnelle, notamment les hôtels, qui constituent son principal marché. « Pour le moment notre valeur se trouve dans le fait de fabriquer un emballage sur mesure, adaptés aux produits de l’entreprise. On ne travaille pratiquement pas avec les consommateurs finaux. Notre cible ce sont les entreprises qui ont un fort engagement au niveau de l’écologie et de la fabrication locale », précise Ayana Champot.

« Prouver qu’il existe des alternatives locales et écologiques »

Après les sacs en papier pour la Présidence, les emballages de coffrets de luxe pour des établissements hôteliers, les boîtes de présentation de différentes tailles pour les producteurs de produits artisanaux, les cartes de visite, l’habillage des bouteilles de rhum de Paea ou plus récemment les costumes du Heiva de O Tahiti E, Tahiti Biobase envisage de diversifier davantage ses offres. « Mon objectif est de produire des barquettes alimentaires pour prouver qu’il existe des alternatives locales et écologiques. Le challenge va être vraiment au niveau du coût pour que ça soit compétitifs par rapport aux importations. Je vais quand même essayer de lancer quelque chose dans ce sens », conclut l’entrepreneuse.

Le nouvel espace de 150 m², où Biobase installera son site de production et son showroom, devrait, selon la gérante, sérieusement aider à atteindre l’objectif visé. L’équipe, composée à la base de deux personnes devrait elle aussi s’agrandir et passer à quatre. L’atelier Biobase de Mataiea ouvrira donc ses portes dans le courant du mois de septembre. À noter enfin que deux autres startups, Fenua Smart et Maa Tahiti, également lauréates de l’appel à manifestation, rejoindront ces ateliers mis à disposition par le Pays à Teva i uta.