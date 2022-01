Biodiversité : La sauvegarde des coraux, un des enjeux de la zone Pacifique

Le corail est menacé, alors qu’il joue un rôle prépondérant dans la sauvegarde de la biodiversité marine. Changement climatique, surpêche, alluvions causées par la déforestation, autant de facteurs qui nuisent et menacent le poumon des océans. Face à ce constat, diverses initiatives voient le jour dans l’océan Pacifique. Les explications de notre partenaire Outremers 360°.

S’ils représentent moins de 0,2% de la surface des fonds marins, les coraux abritent pourtant près de 25% des espèces marines. Or, une étude menée par 300 chercheurs entre 2009 et 2018 montre une diminution de 14% de la population de coraux à l’échelle du globe. Dans un avenir proche, les prévisions font état d’une possible nouvelle vague de blanchissement de la grande barrière de corail, la 4e sur les sept dernières années. Face à cette situation inquiétante, des initiatives de sauvegarde et de repopulation des coraux ont vu le jour dans la zone Pacifique.

En Australie, les chercheurs ont lancé un programme de repopulation par insémination artificielle. En cultivant des souches saines en laboratoire, la campagne, qui a débuté en 2016, a permis l’implantation de 22 nouvelles colonies, aujourd’hui arrivées à maturité. Ces dernières vont dorénavant pouvoir frayer et relancer ainsi un cycle de reproduction.

En Polynésie, qui avait connu en 2019 un épisode de blanchissement des coraux qui avait affecté 70% de la population locale, des pépinières ont vu le jour sur l’île de Moorea. L’une d’entre elle a été installée à 12 mètres de profondeur, une autre à 30 mètres, ces profondeurs étant moins sujettes au blanchissement. La Polynésie française affiche ainsi une volonté de créer un véritable conservatoire naturel, où se trouverait 50% des espèces de coraux connues à travers le globe. En 4 ans, plus de 15 000 coraux ont été replantés en Polynésie, majoritairement dans le secteur de Moorea.

En Nouvelle-Calédonie, également concernée par cette problématique, le Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE NC) présente une exposition depuis le 9 janvier 2022, mettant en avant une vaste collection de clichés amateurs réalisés dans la baie des citrons ou encore l’îlot canard, des lieux accessibles avec un simple masque et tuba, mais aussi une large collection de squelettes de coraux issus de collections privées.

Une volonté de sensibilisation, mais aussi de partage de connaissance sur le fonctionnement de l’animal, comme l’explique Carole Bernard, directrice générale du CIE NC, au micro de nos confrères de Caledonia : « L’objectif, c’est de faire comprendre ce qu’est le corail, de donner aussi accès à la passion, pour la photographie ou le milieu marin, de voir le lien entre des organismes vivant et quand ils meurent, ce qu’il reste. On a à la fois des photographies et des squelettes de coraux, ce qui est assez exceptionnel. Ce sont des squelettes de coraux qui sont issus de collections personnelles. Aujourd’hui, c’est très réglementé, on a plus le droit de ramasser des coraux, donc là, c’est vraiment une opportunité qui est faite à tous les Calédoniens de venir voir comment est fait un corail, ce qu’il y a derrière ». L’exposition, gratuite, est visible jusqu’au 28 février 2022.

J-T Faatau pour Outremers 360°