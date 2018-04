Black M se pose lundi soir à Tahiti

Avis aux fans, le rappeur français Black M arrivera lundi 30 avril prochain à 21h45 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Son arrivée sera suivie par un accueil traditionnel polynésien dans le hall de l’aéroport.

Invité à se produire le 5 mai prochain à To’ata par Radio 1 et SA Production, le rappeur français Black M arrivera lundi 30 avril prochain à 21h45 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. L’artiste, son staff et ses danseurs et danseuses seront accueillis dans le hall de l’aéroport dans la tradition polynésienne.

Pratique :

Billets en vente chez Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, sur ticket-pacific.pf et chez Radio 1 à Fare ute.