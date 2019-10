Bobby Holcomb honoré dans une comédie musicale

L’association Poiete présentera sa comédie musicale Poehere To Metua samedi 2 novembre au Grand théâtre de la Maison de la culture. Ce spectacle est basé sur la légende de Ruata’ata et mis en scène sur des musiques de Bobby Holcomb, véritable figure de la chanson polynésienne.

La légende de Ruata’ata, généralement connue sous le nom de légende du ‘uru , conte la naissance de l’arbre à pain. La famille de Ruata’ata, sa femme et ses enfants subissent la famine qui touche Raiatea sous le règne du roi Nohoari’i. Les enfants sont contraints de manger de la terre rouge et face à cette situation critique, le mari inquiet emmène tout le monde dans une caverne. Il fait une prédiction à sa femme un soir et il quitte sa famille en affirmant qu’un arbre aura poussé au petit matin. Les feuilles seront ses mains, le fruit sera son crâne et l’intérieur du fruit sa langue. En faisant cuire le fruit et en enlevant la peau, sa femme sera capable de nourrir les enfants. La prédiction se produisit et ce sacrifice permit à la famille de Ruata’ata de survivre.

Les serviteurs du roi trouvent ensuite ces fruits et décident de les ramener. Séduit, le roi exige de déplanter l’arbre pour le ramener à Opoa. La famille de Ruata’ata est triste en constatant la disparition de l’arbre, mais des rejets repoussent par la suite pour former un nouveau bouquet d’arbres.

Le spectacle a été écrit par Hilton Ie pour raconter cette légende. Pour la mise en musique, c’est le répertoire de Bobby Holcomb qui a été choisi. L’artiste hawaiien s’était installé à Huahine en 1976 et a conquis la Polynésie avec son style musical, mixant reggae et mélodies polynésiennes. Ses chansons en tahitien évoquaient des messages envers l’environnement, l’amour du prochain et le respect des dieux originels. Elles seront jouées par deux orchestres, et seront parfois remaniées pour s’adapter au ton du spectacle. Hiton Ie a aussi composé deux morceaux qui seront intégrés à la composition musicale. Sur scène, une quarantaine d’artistes seront présents répartis entre une quinzaine de musiciens, une quinzaine de danseurs et une dizaine de chanteurs. Une seule représentation est prévue.