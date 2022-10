L’électro nostalgique de Bon Entendeur est de retour en Polynésie, avec deux concerts sur les plages de Punaauia et Moorea, les 3 et 10 décembre.

Le groupe Bon Entendeur est de retour sur le territoire polynésien, début décembre. Arnaud Bonet, Pierre Della Monica, généralement en duo sur scène et accompagnés en studio et en « backstage » par Nicolas Boisseleau sont des passionnés de musique et de culture française. Ceux qui produisent des remix inspirés du patrimoine de la chanson française avaient déjà fait fureur en 2018 et 2020 pour animer des Pool Party à Punaauia. Cette fois, ils offrent une « beach party » au parc Vairai à Tahiti et une autre à Moorea où ils présenteront leur nouvel album, Minuit. Le collectif « électro-chill » jouera bien sûr son titre phare, Le temps est bon, certifié single de diamant, qui généré plus de 16 millions de vues sur la plateforme YouTube, ainsi que ses célèbres tubes La Rua madueira, L’amour, l’amour, l’amour et bien d’autres…

Entre tournées à guichet fermé et albums à succès, Bon Entendeur a collaboré avec la célèbre chanteuse de pop française, Emma Peters, pour remettre au goût du jour un tube estival de Richard Cocciante, “Le coup d’soleil”, dont le remix est sorti il y a quelques semaines. Au total, le groupe comptabilise pas moins de 50 millions d’écoutes dans le monde entier.