Bonne idée : Jacquie Graffe se tâte pour devenir pêcheur – Edito 02/10/2017

C’est terrible de se rendre compte que les années passent et pourtant c’est toujours la même chose. En politique la guerre des ego continue de faire rage. Tractations, chantage, menaces, tout y passe. On a le sentiment que jamais on ne pourra profiter d’une sphère politique apaisée où les acteurs se soucient avant tout de l’intérêt collectif plutôt que de leur sort personnel. Pourtant avec ce qui s’est passé à l’issue des dernières élections présidentielles et législatives, on a la preuve que tout est aujourd’hui possible. Le sentiment de se faire abuser par une caste à la fois déconnectée des réalités et ancrée dans son petit confort et ses avantages n’est plus quelque chose que le peuple est susceptible d’accepter sans broncher.

Dès hier soir notre rédaction nous apprenait que le Tavana de Paea Jacquie Graffe lançait un énième ultimatum public à son parti le Tapura en indiquant que s’il n’était pas la tête de liste dans sa circonscription il retournerait à la pêche. Spontanément, la lassitude et l’agacement l’emportant, je me suis dit qu’il était en effet peut être temps qu’il lâche l’affaire et qu’il parte pêcher. Il a manifestement les qualités de ses défauts, dans la même phrase enregistrée par Vaite Urarii-Pambrun que vous entendiez il y a quelques minutes il est capable de vous dire que si ce n’est pas lui qui était choisi comme tête de liste il accepterait la décision, et après la virgule de dire qu’il quitterait le parti … Mais attention ce ne sont sûrement pas des menaces il le dit aussi : « il n’est pas quelqu’un qui menace les autres ». C’est marrant ça y ressemble pourtant.

Si à l’âge avancé qui est le sien aujourd’hui il n’a pas pu encore réaliser que personne n’est irremplaçable, y compris par de jeunes talents qui ne demandent qu’à émerger, ou par des femmes – ce qui semble ici particulièrement titiller son machisme puant – c’est qu’il doit être temps de se retirer. Il est en décalage. Vivre en marge d’une société qui bouge et qui bougera encore en faisant des crises de diva dans les médias en répétant en permanence dans le but de nous en convaincre que sans lui ça ne marchera pas, on finit vraiment par avoir envie de tester pour voir.

A l’heure de la consécration dans les textes de la moralisation de la vie politique, ce qui est inscrit dans la loi n’est pourtant pas exhaustif en soi. Quel que soit le parcours, les achèvements, les succès électoraux passés, oublier d’être modeste et prendre du recul quand l’occasion nous en est donnée c’est se rapprocher dangereusement de l’image du petit potentat micro-local qu’on ne veut plus. Pour obtenir ce qu’il veut, dans ses déclarations, Jacquie Graffe est passé maître dans l’art de noyer le poisson, remarque ça lui fera toujours une technique de pêche efficace au moment d’envisager sa reconversion qu’on lui souhaite, très sincèrement, de réussir.