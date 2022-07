Boosté par les sous-variants, le Covid repart à la hausse

Si, pour l’instant, la tension sur les services de réanimation et la mortalité restent faibles, la vigilance de la situation épidémiologique des cas Covid reste de mise pour les semaines à venir. Mais avec la hausse du nombre de cas, certains médecins craignent déjà une nouvelle vague de Covid et posent la question du retour du port du masque.

De jour en jour, la reprise épidémique du Covid se confirme au fenua. Ces dernières semaines, le nombre de cas a augmenté : +65 nouveaux cas en 72h, selon le dernier bulletin. Des cluster locaux avec une circulation des variants BA4 et BA5 ont été relevés.

Depuis que les mesures ont été levées, les habitudes des gestes barrières sont abandonnées et les contaminations progressent. Pour le moment, les professionnels de santé surveillent de près la situation épidémiologique. Mais pour le docteur Pierre-Henri Mallet, la nouvelle vague semble être confirmée.

La vaccination protège contre les formes graves, assurent les épidémiologistes. Et même si ces spécialistes notent ces derniers jours une augmentation de la fréquentation dans les centres de vaccination, pour autant, cela reste encore insuffisant. Seuls 30,3% des 60 ans et plus ont reçu leur dernière dose dans les six derniers mois. Pour une immunité la plus efficace possible, il s’agit d’avoir fait un rappel dans les six derniers mois, en particulier pour les plus de 60 ans et les personnes les plus fragiles, et dans les trois derniers mois pour les plus de 80 ans. Le Docteur Henri-Pierre Mallet les encourage à rester vigilants.

Mais attention, si les sous-variants semblent moins agressifs, c’est avant tout parce que la population est mieux protégée qu’avant. 81,4% des 12 ans et + ont reçu un schéma vaccinal 2 doses. Quant à un retour au port du masque dans les espaces clos et les transports, le docteur Mallet ne l’exclut pas.

En plus du masque, il insiste sur le fait d’appliquer les mesures barrières (lavage des mains, isolement volontaire de sept jours). Aujourd’hui, d’après les médecins, la vaccination reste le moyen le plus sûr de se protéger contre les effets graves de la maladie et d’éviter la propagation.