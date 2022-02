Booster salarial pour le prochain directeur de cabinet d’Édouard Fritch

Le texte régissant la rémunération du directeur de cabinet du président du Pays, poste vacant depuis le décès en août 2021 de Sylvestre Bodin, a été modifié la semaine dernière en conseil des ministres. Le ou la futur(e) directeur/rice pourrait ainsi être rémunéré(e) à hauteur de 2 millions de Francs par mois.

Un arrêté modificatif publié la semaine dernière au Journal officiel révèle que le directeur de cabinet du président du Pays pourra désormais prétendre à une « indemnité de sujétion particulière » doublée.

Ce complément de salaire – le traitement de base peut aller jusqu’à 1 201 960 Fcfp – passe de 100 000 à 400 000 Fcfp, mais le texte prévoyait déjà la possibilité pour le président du Pays d allouer une indemnité particulière, dans la limite de 200 000 Fcfp, une disposition qui était déjà appliquée. À ces deux éléments peut s’ajouter une « indemnité représentative de frais particuliers », qui, depuis la courte présidence de Gaston Flosse en 2013, peut elle aussi atteindre 400 000 Fcfp mensuels.

L’ancien directeur de cabinet du président, Sylvestre Bodin, disparu au mois d’août dernier, n’a pas encore été formellement remplacé. C’est le directeur de cabinet adjoint, Bruno Peaucellier, qui assure l’intérim. Mais il semblerait qu’une nomination soit imminente, puisque le gouvernement prend soin de modifier le texte dans sa partie qui concerne précisément ce poste.

Mais qui est pressenti pour l’occuper ? Il est question de Marie-Laure Denis, directrice du budget et épouse d’Yvonnick Raffin. Lors du remaniement ministériel de septembre 2020 qui conduisait l’ancien directeur de la CPS à l’Économie et aux Finances, la question du conflit d’intérêt pouvait être posée puisqu’il était déjà en couple avec la directrice du budget, qui est placée sous l’autorité du ministre. Non, répondait-on à la présidence, puisqu’elle avait été nommée bien avant lui, et qu’ils n’étaient pas mariés. Ils le sont, depuis début décembre. Une nomination au cabinet du président lèverait ce doute.