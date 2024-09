Bora Bora : réouverture imminente pour la pharmacie de Teano Cojan

Après trois premières autorisations d’ouverture, toutes annulées depuis 2022, le jeune trentenaire devrait pouvoir rouvrir d’ici quelques jours les portes de sa pharmacie Te Ora, fermée après seulement deux mois d’activité en février. Le président Brotherson lui a déposé en personne le nouveau sésame, obtenu sur la base d’une règlementation spécialement révisée en avril dernier.

De passage à Bora Bora, pour aller visiter le nouveau Westin, Moetai Brotherson est allé à la rencontre du pharmacien Teano Cojan, qui souhaite s’installer sur l’île depuis plus de trois ans. Sa pharmacie, Te Ora, est au cœur d’un feuilleton juridico-administratif : après trois autorisations d’ouverture du Pays annulées par le tribunal, saisi par le gérant de la seule autre pharmacie actuellement implantée à Bora, la quatrième devrait être la bonne.

Il faut dire que, cette fois, le Pays a mis toutes les formes nécessaires, avec le vote en avril, à Tarahoi, d’un projet de loi modifiant la règlementation sur les conditions d’implantation. Si l’ouverture d’une seconde pharmacie dans la commune de 11 000 habitants est actée, sur le principe, depuis 2019 et un premier toilettage de cette loi, l’emplacement qu’il a choisi, à moins de 5 kilomètres de la pharmacie Lafayette existante, et sur la même commune de Nunue, fait débat.

La loi du Pays d’avril dernier a certes été partiellement retoquée par le Conseil d’État – la prise en compte de la maîtrise de la langue tahitienne par le pharmacien porteur de projet a été jugé illégale – mais elle a tout de même permis de revoir certaines règles d’attribution des sésames. En intégrant notamment, dans les critères d’appréciation de l’implantation, « l’ensemble des infrastructures environnantes, notamment les infrastructures administratives, scolaires et périscolaires, commerciales, portuaires et aéroportuaires, sportives, touristiques, culturelles et cultuelles environnantes ».

Les autorités ont ensuite instruit une nouvelle demande du jeune trentenaire polynésien, selon ces nouvelles règles. Et, sans surprise, elle a été validée. « J’ai remis à Teano Cojan le fac similé de sa nouvelle autorisation d’ouverture. Il recevra bientôt l’original par courrier recommandé et pourra alors procéder à la réouverture officielle de cette pharmacie attendue par une grande partie de la population de Bora Bora », se félicite Moetai Brotherson.

Au tribunal administratif fin décembre, Teano Cojan avait présenté un bilan chiffré suite à près de deux mois d’exploitation. Il expliquait employer huit personnes, dont six à temps plein, avoir généré un chiffre d’affaires de 12 millions, et avoir déjà vu passer un tiers de la population à la caisse de son officine. Il attend désormais la parution de l’autorisation au journal officiel. Une autorisation qui pourrait, une fois publiée, faire l’objet d’un nouveau recours de concurrent.