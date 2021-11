Bottleshop Raiatea : le monde de Bacchus débarque sur l’île sacrée

Premier caviste de l’île sacrée, le Bottleshop Raiatea a ouvert ses portes la semaine dernière au centre ville de Uturoa. Sa large sélection de vins et de spiritueux, son épicerie fine et sa sélection d’accessoires de la table ont déjà trouvé leur public dans les Raromatai.

Du monde et des commandes dès la première semaine, « il y a même des clients qui sont déjà revenus ». Visiblement l’ouverture du Bottleshop Raiatea était très attendue. Il faut dire que l’île sacrée n’avait jusque là jamais eu de caviste et que beaucoup des habitants attendaient un aller-retour à Tahiti pour se procurer leurs bouteilles préférées. La Cave Tamanu, tout juste rebaptisée Bottleshop Punaauia, sert d’ailleurs depuis bien longtemps les clients des îles Sous-le-Vent, qu’ils se déplacent ou qu’ils passent commande.

Un service désormais disponible en plein cœur d’Uturoa, dans l’immeuble Villet, entre la galerie Anuanua et le magasin Top News. « Ce qu’on apporte, c’est beaucoup diversité dans les choix, mais surtout du conseil pour les clients », explique Maeva, la gérante de la boutique de 130 mètres carrés. On va pouvoir orienter les clients, en fonction de leur budget, mais aussi de l’occasion, des plats à table… Le but c’est vraiment de faire en sorte qu’ils se fassent plaisir ».

Et pour ça, le Bottleshop Raiatea peut compter sur trois employés spécialisés et sur une « offre complète » sur ses étagères, présentoirs et casiers. On y croise des bouteilles venues de tous les terroirs français, des vins d’Europe ou du nouveau monde, des vins gourmands accessibles à toutes les bourses qui côtoient les grands crus et champagnes d’exceptions. S’ajoutent, bien sûr, une belle offre de liqueurs, apéritifs et autres spiritueux, une collection de bières, mais aussi, autre nouveauté à Raiatea, un rayon épicerie fine qui devrait ravir de nombreuses papilles, et des accessoires d’œnologie et de la table. « On arrive vraiment avec toute la culture du vin, tout ce qui tourne autour du monde de Bacchus, confirme Maeva. Et on voit que ça plait, on voit les yeux des clients pétiller ».

Pas seulement ceux de Raiatea, d’ailleurs. Certains habitants des autres îles des Raromatai profitent déjà de leur passage par Uturoa pour venir découvrir le Bottleshop. Et pour les attirer, la boutique compte bien étoffer son offre de vins, et varier « chaque semaine » ses suggestions et promotions. « On aura aussi d’autres surprises d’ici les fêtes » promet Maeva, qui parle déjà de coffrets personnalisés et d’offres spéciales. Côté épicerie fine, c’est une sélection de fromages qui devrait bientôt arriver en rayon. De quoi rendre l’île sacrée encore un peu plus gourmande.