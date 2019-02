Bouissou dément avoir voulu céder directement le passif de Taui FM à TNTV

Le ministre et fondateur de Taui FM, Jean-Christophe Bouissou, a réagi lundi à notre article sur les négociations menées avec TNTV pour reprendre sa radio Taui FM et son passif. Il précise avoir commis un « raccourci » en évoquant la cession de Taui FM à TNTV, et dément avoir voulu céder directement sa radio à la télévision détenue par le Pays.

Interrogé par Radio 1 après ses déclarations dans La Dépêche la semaine dernière, le ministre et fondateur de Taui FM, Jean-Christophe Bouissou, expliquait vendredi matin à la présidence avoir voulu faire reprendre sa radio et le passif de celle-ci, « largement couvert par ses actifs », par la télévision détenue et financée par le Pays TNTV. Un « raccourci », précise aujourd’hui Jean-Christophe Bouissou, qui dément avoir jamais voulu faire reprendre les dettes de sa radio par la société d’économie mixte détenue à 85% par le Pays. « L’opération est impossible, puisque ce sont des personnes physiques qui doivent reprendre une radio associative et non une société comme TNTV », explique aujourd’hui Jean-Christophe Bouissou. Le ministre précise avoir discuté avec TNTV pour que des personnes de l’entourage de la chaîne reprennent les rênes de sa radio et puissent ensuite travailler avec la chaîne de télévision.

Jean-Christophe Bouissou qui s’est également fendu d’une réponse à notre article dans laquelle il justifie son argument, déjà expliqué vendredi dernier sur Radio 1, selon lequel les actifs de Taui FM couvriraient le passif de 6 millions de Fcfp de celle-ci. Au passage, le ministre nous conseille dans nos articles futurs de nous cantonner aux « messages d’information » délivrés par le gouvernement, ici sur la présentation du plan de rénovation urbaine. Hélas, nous préférons nous garder à l’avenir le choix de nos sujets.