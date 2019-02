Bouissou voulait vendre les dettes de sa radio à TNTV

Après avoir démenti l’information il y a quelques mois, le ministre Jean-Christophe Bouissou a finalement reconnu cette semaine dans La Dépêche qu’il avait tenté de négocier la reprise du passif de sa radio, Taui FM, avec la société d’économie mixte TNTV détenue à 85% par le Pays. Le ministre se défend pourtant de tout « conflit d’intérêts », affirmant que les actifs de sa radio compensaient de toutes façons son passif de « 6 millions de Fcfp ».

Taui FM, la radio fondée par l’élu Tapura et actuel ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a été cédée cette semaine au groupe Pac FM de Dominique Auroy, déjà constitué de NRJ et Rire et chansons, comme l’a annoncé mardi La Dépêche de Tahiti. Dans les colonnes du journal, le ministre confirme également avoir négocié la reprise de sa radio avec la société d’économie mixte TNTV détenue à 85% par le Pays. Une information que Jean-Christophe Bouissou démentait pourtant à notre micro il y a quelques mois, évoquant le « conflit d’intérêts avec (sa) position de ministre et la situation de la télévision financée par le Pays ».

Changement de braquet vendredi matin. Interrogé en marge de la présentation du comité de pilotage du programme de rénovation urbaine de Papeete, Jean-Christophe Boissou affirme : « il n’y a pas de conflit d’intérêts puisqu’il n’y a pas de transaction ». Le ministre concède finalement que les négociations et l’opération ont bien porté sur la reprise du passif de Taui FM, mais se défend toujours de tout conflit d’intérêts : « Ecoutez, 6 millions de passif en quinze ans, c’est franchement rien. Et puis il récupère l’actif en même temps ! Ce que j’ai dit c’est que Taui FM était la radio idéale pour TNTV. On a dix fréquences ! On en a parlé avec Mateata (Maamaatuaiahutapu, la directrice de TNTV, NDLR) qui n’a pas bougé jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que des privés se positionnaient, comme Félix Bernardino. Là, au dernier moment, elle a commencé à s’intéresser… »

Selon nos information, c’est pourtant en raison de ce conflit d’intérêt lié à la position du ministre au gouvernement que les responsables de TNTV n’ont jamais souhaité que l’opération aboutisse.

Un projet de télévision privée subventionnée ?

Le ministre a également évoqué dans La Dépêche un projet de télévision du groupe détenu par Dominique Auroy, dont le journal est actuellement en redressement judiciaire, qui pourrait bénéficier de subventions publiques, puisque les deux autres télévisions, TNTV et Polynésie la 1ère, sont financées par de l’argent public. Des propos également tempérés vendredi matin par Jean-Christophe Bouissou : « Non, pas du tout ! Je n’ai pas été aussi clair que ça. J’ai juste fait une digression pour parler de l’évolution actuelle du monde des médias. J’ai juste dit qu’un jour, une nouvelle structure faisant de la télévision pourra être en mesure de venir demander au Pays des financements publics… »

Interrogé sur le fait de savoir si d’autres opérateurs privés auraient pu ou pourraient bénéficier à l’avenir de telles subventions pour un projet de télévision, le ministre conclut en restant évasif : « Eh bien, la question se posera à ce moment-là ».

Antoine Samoyeau et Benoît Buquet