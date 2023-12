Boxe : deuxième titre national pour Nikee Gobrait

Pour clore en beauté sa première année chez les seniors, le Tahitien de 17 ans, titré en junior en début d’année, s’est imposé lors de la finale des championnats de France sénior. Au terme d’un combat très serré contre Enzo Borrel, membre de l’équipe de France U22, il décroche la ceinture tant convoitée dans la catégorie des 51kg.

Nouvelle victoire pour Nikee Gobrait. Après avoir remporté il y a une semaine la demi-finale du championnat de France en poids mouche sénior (moins de 51 kilos), le jeune boxeur de 17 ans s’est offert le titre suprême, ce samedi, au complexe sportif Alain Mimoun, en région parisienne. Une victoire qu’il est allé chercher au mental, explique le Tahitien, qui estime que lui et son adversaire – Enzo Borrel, membre de l’équipe de France U22 – se valent techniquement.

Pour préparer ce face-à-face contre ce boxeur plus expérimenté et de 4 ans son ainé Nikee a bénéficier des conseils de son père Tini mais aussi ceux de son oncle, Patrice Gobrait qui le suit depuis le fenua. « Il fallait bien lever les mains après les sorties, avancer, être agressif, mettre la pression et continuer les actions après l’avoir touché », explique le champion. Une stratégie qu’il a scrupuleusement appliquée dès le premier round. Malgré la fatigue et les quelques coups encaissés sur le deuxième round, c’est finalement lors la dernière reprise qu’il a fait la différence.

Au terme d’un combat « très serré du début à la fin », le jeune Nikee repart donc avec la ceinture qu’il convoitait pour clore en beauté sa première année chez les seniors. Il s’agit là de son deuxième titre de champion de France, le premier ayant été remporté en début d’année, chez les juniors. Prochain objectif pour le champion, qui s’entraine dans le club Blagnac, près de Toulouse, réussir à intégrer l’équipe nationale chez les moins de 22ans pour ensuite poursuivre ses études en Staps. À plus long terme, il garde le rêve de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2028.