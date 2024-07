Boxe : la PBA fait ses Oceania

La Polynesian Boxing Association de Tauhiti Nena organise, à partir de ce lundi et jusqu’au 7 juillet, les Oceania de boxe cadet et junior au fenua, sous l’égide de la International Boxing Association. Pour l’occasion, une centaine de combattants venant de toute la zone, s’affronteront à Fautaua. Le tournoi inclura des combats dans douze catégories féminines et treize catégories masculines pour les cadets, ainsi que 13 catégories pour les juniors.

Des Oceania au fenua pour « monter le niveau des jeunes ». Depuis plusieurs mois – malgré les nombreux pe’ape’a qui ont agité l’actualité fédérale en boxe – les licenciés de la PBA de Tauhiti Nena se préparent à disputer un tournoi international au fenua. Cette rencontre financée en grosse partie par l’International Boxing Association – fédération qui n’est plus reconnue par le Comité international olympique débute ce lundi avec l’arrivée des délégations, et durera jusqu’au 7 juillet à la salle de Fautaua. Au programme de ce rendez-vous, des face à face entre combattants de 13 pays, dont les Fidji, les Îles Cook, Kiribati, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, Tonga, les Samoa américaines, l’Australie, l’Inde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Thaïlande et bien sûr la Polynésie française.

Objectif : les championnats du monde IBA

L’objectif de ce rassemblement est de mettre un coup de projecteur sur les pugilistes de la zone et de leur permettre de se jauger. « Les médaillés d’or et d’argent seront susceptibles de se qualifier pour les championnats du monde junior cette année et cadet l’an prochain », dit le président de la PBA, qui est également à la tête de l’Oceania Boxing Association, organisme régionale affilié à l’IBA. Tauhiti Nena précise aussi, en tant que dirigeant de la PBA, que les boxeurs locaux représentant la Polynésie ont été sélectionnés après trois tournois qualificatifs. Ce tournoi fait partie intégrante, selon lui, de la préparation aux futures échéances internationales. Il évoque également, dans sa ligne de mire, les Jeux du Pacifique de 2027 où les meilleurs juniors du moment pourraient s’aligner en senior.

À noter que cette rencontre axée sur la jeunesse a fait son retour au calendrier des événements internationaux de l’IBA l’an dernier seulement, après dix ans de silence. Lors de cette épreuve, la délégation des tamarii Tahiti, alors composée de onze boxeurs, avait réussi à briller en ramenant 10 médailles des Samoa (3 en or, 2 en argent et 5 en bronze). Cette année, les sportifs seraient « encore plus motivés », notamment par le fait de combattre à domicile, et ce, même si les tensions dans le milieu de la boxe perdurent.

Pour rappel, et après plusieurs épisodes politiques et judiciaires, la Polynesian Boxing Association (PBA) de Tauhiti Nena et la Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF) d’Ismaël Tahiata sont toutes deux reconnues par le Pays. En revanche, aucune n’a récupéré la délégation de service public qui permet de prétendre aux subventions. Une commission ad hoc a été créée pour « accompagner » temporairement les deux entités et leur permettre de faire boxer leurs athlètes sous les couleurs de la Polynésie. Ces Oceania ne concernent toutefois que les boxeurs affiliés à la fédération de Nena. Les boxeurs d’Ismaël Tahiata, affiliés à la World Boxing Association, ont quant à eux déjà prévu de participer aux Championnats du monde de boxe U19 de 2024 qui se tiendront au Pueblo Convention Center, au Colorado, aux États-Unis.