Boxe : le ring déterminera quelle fédération représentera la Polynésie aux Jeux du Pacifique 2023

La Fédération de Boxe de Polynésie française et son président Ismaël Tahiata organisaient une conférence de presse ce samedi. Au menu, présentation de la FBPF et de ses objectifs, mais aussi des sélectives pour les Jeux du Pacifique 2023, où les boxeurs de la FBPF devront se confronter à ceux de la Polynesian Boxing Association présidée par Tauhiti Nena, aussi président de la Fédération océanienne de boxe. Les vainqueurs représenteront donc la Polynésie française aux jeux 2023, ainsi l’a décidé le Comité olympique de Polynésie française, selon Ismaël Tahiata.

Du monde ce matin à la salle Fautaua pour assister à la conférence de presse du président de la FBPF, Ismaël Tahiata. Avant d’aborder la question des Jeux du Pacifique 2023 et des sélectives, Ismaël Tahiata a tenu à faire un tour d’horizon sur le bilan de la Fédération de boxe de Polynésie Française, qui a obtenu la délégation de service public en 2016, reconduite en 2019 au détriment de la fédération représentée par Tauhiti Nena. Ismaël Tahiata se targue d’avoir 70 clubs affiliés à sa fédération ce qui représente plus de 1 700 licenciés; et d’avoir quatre de ses boxeurs sélectionnés en équipe de France.

Si pour l’heure l’objectif de la FBPF est axé sur la formation d’entraineurs et de cadres, dont beaucoup sont formés en métropole, la FBPF organise une cinquantaine d’évènements par an, séminaires et rencontres sportives. Mais le développement du noble art dans les îles fait partie de ses priorités. Pour preuve, sept clubs de Raiatea et trois de Tahaa ont rejoint le giron de la FBPF. Pour autant, cela n’a pas été simple à en croire Antoine Arakino, chargé du développement de la boxe dans les îles. « Cela fait six mois que nous avons mis en place la ligue de boxe de Raiatea, ce qui n’a pas été facile car cela fait 20 ans que Tauhiti Nena a déposé ses valises là-bas et il a fallu trouver les bonnes personnes pour conduire cette nouvelle ligue et fédérer les clubs à notre fédération. »

Des combats d’arrière-garde

Si cette conférence de presse a permis à Ismaël Tahiata de présenter un bilan plutôt flatteur de la FBPF, le but de celle-ci était surtout de mettre à mal la garde de son rival, Tauhiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association, reconnu à l’international, mais pas localement car ne disposant plus de la délégation de service public. « Ce qui m’a fait réagir ce sont ses déclarations où il dit qu’il n’y aurait que les boxeurs de sa fédération (PBA) qui participeraient aux Jeux du Pacifique 2023. Ce qui est faux car le COPF m’a affirmé qu’eux seuls était habilités (…) et donc cela veut dire qu’il va y avoir, comme en 2019, une confrontation entre nos boxeurs et ceux de Tauhiti Nena »

Le ring décidera donc de qui va partir. Pas certain que ce soient les boxeurs sous l’égide la FBPF qui partiront : en 2019 la confrontation entre les deux fédérations avait largement tourné à l’avantage des boxeurs chapeautés par Nena. Mais Ismaël Tahiata est confiant : « Cette année nos boxeurs ont beaucoup progressé ». En outre il compte bien sur la participation de Tatua Dauphin et Gabriel Dauphin, tous deux en équipe de France.

Quant à savoir si la délégation de service public, qui doit être renouvelée en 2023, est liée aux résultats des boxeurs et donc accordée à la fédération la plus performante en matière de résultats sur le ring, Ismaël Tahiata estime que non. « Pas forcément. Tauhiti Nena a perdu sa délégation de service public en 2016 parce qu’il a plus privilégié la récolte de médailles au détriment de la formation de cadres et d’entraineurs. »

Pour l’heure aucune date n’a été avancée concernant les sélectives qui détermineront quels seront les boxeurs et boxeuses qui auront la lourde tâche de représenter la Polynésie française aux 17es Jeux du Pacifique qui se tiendront en juillet 2023 à Honiara aux îles Salomon. Aucune date précise non plus concernant l’attribution de la délégation de service public. Celle-ci dépendra-t-elle des résultats des sélectives ? Non, si l’on en croît Ismaël Tahiata.

Alors Fédération de Boxe de Polynésie Française ou Polynesian Boxing Association, le COPF tranchera. Mais au cas où la fédération choisie ne dispose pas de la délégation de service public et donc non reconnue au niveau local, les athlètes polynésiens ne pourront pas arborer les couleurs de la Polynésie française, ce qui serait dommage. Si sur le ring, tous les coups ne sont pas permis, dans les coulisses il en va autrement.