Boxe : Tauhiti Nena espère récupérer la délégation de service public

La Polynesian Boxing Association s’était vu retirer sa DSP en 2016. Une « décision politique » selon Tauhiti Nena qui espère que le nouveau gouvernement « écoutera les représentants officiels du sport » à l’international. Aujourd’hui, seuls les boxeurs affiliés à la PBA peuvent prétendre à des titres internationaux, ils ne peuvent cependant pas représenter les couleurs du fenua et représentent donc l’Océanie.

L’espoir fait vivre. Huit ans se sont écoulés depuis que la Fédération polynésienne de boxe présidée par Tauhiti Nena a perdu sa délégation de service public. Depuis, les 40 clubs et les quelque 1 000 licenciés de la Polynesian Boxing Association sont privés de subventions et ne peuvent ni prétendre à l’organisation de championnats ni représenter les couleurs du fenua dans les tournois internationaux. « Une décision politique », selon l’ancien boxeur qui espère aujourd’hui pouvoir, grâce au changement de gouvernement, à nouveau bénéficier de la DSP et de ses avantages. Des avantages que conserve depuis 2 ans la Fédération de boxe de Polynésie française qui n’est pourtant plus reconnue par la fédération française. « J’espère que le nouveau gouvernement écoutera les représentants officiels du sport dans le monde entier que sont les fédérations internationales », confie le présidant la PBA. Il va même jusqu’à parler de « détournement de fonds publics » puisque le Pays a donné « des deniers publics à des fédérations qui ne sont ni reconnues par la fédération océanienne ni par la fédération française ».

Malgré la situation, la PBA de Tauhiti Nena continue de travailler avec « les moyens du bord ». Depuis le début de l’année, elle a envoyé, entre autres, une délégation aux Championnats du Monde femmes et une autre aux mondiaux hommes. Objectif, continuer à faire briller ses meilleurs boxeurs locaux quitte à les aligner sur des compétitions sous les couleurs de la Fédération océanienne. Une situation qui s’est déjà produite notamment lors des Jeux du Pacifique en 2017 et qui pourrait se reproduire à l’occasion des 17es Jeux du Pacifique qui se tiendront en juillet à Honiara aux îles Salomon. « On est légitime parce que pour les Jeux du Pacifique Sud, il faut être inscrit sur la database de la fédération internationale et aujourd’hui les seuls boxeurs affiliés, ce sont nos boxeurs », affirme encore Tauhiti Nena.

Quoi qu’il en soit, la Polynesian Boxing Association a déjà fixé ses prochains objectifs. Tauhiti Nena parle d’ores et déjà d’organiser des Oceania de boxe Junior/cadet au fenua en 2024 et des Oceania Senior en 2025.