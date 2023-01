Boxe : zoom sur Nikee Gobrait-Cummings, champion de France junior

Une étape supplémentaire de franchie pour ce jeune Polynésien de 17 ans. Nikee Gobrait-Cummings a été sacré, dimanche dernier, Champion de France junior de boxe (-51kg). Il s’est imposé face à l’une des plus grosses pointures de la discipline, Christopher Hippocrate, pugiliste de l’équipe de France.

Les sacrifices paient et l’histoire de Nikee Gobrait-Cummings en est la preuve. Sa passion pour le noble art, il la doit en premier à son père Tini et à ses aïeux notamment Bayard, Hubert ou encore Patrice Gobrait qui ont considérablement marqué l’histoire de la boxe polynésienne. Crochets, gauche-droite, rings, gants et sac de boxe, encouragé par son papa, Nikee se familiarise très tôt avec ce milieu. « Mon père est un ancien champion de Polynésie, explique le jeune homme. Dès que j’ai fait mes premiers pas, il s’amusait avec moi pour de me donner goût à ce sport. »

La boxe, une histoire de famille

Une histoire de famille donc, à laquelle il prend goût rapidement malgré les réticences de sa mère. « Ma mère ne voulait pas que j’en fasse. C’est normal, personne n’aime voir son fils se prendre des coups. » Pourtant, à l’âge de 5 ans, coaché par son père, son oncle Patrice et le célèbre Bayard Gobrait, il commence à s’entraîner au sein de l’Avia Club. « Comme tout le monde est passé par là c’est la tradition, c’est la culture et j’ai voulu faire comme eux, confie le jeune homme. C’est aussi pour mon père qui aurait pu faire une grande carrière, je veux prouver que son enseignement c’est le meilleur. »

Son premier combat, il le dispute à l’âge de 7 ans dans la catégorie -27 kg et affronte alors un jeune de 11 ans mesurant une tête de plus. Cette première victoire n’en appelle pas d’autres immédiatement puisqu’il décide ensuite de se mettre au foot. Mais le ring le rappelle et vers 10 ans, il cède : « J’ai appris la venue d’un nouveau champion et je me suis lancé le défi de le battre. » Cette année-là il décroche donc le titre de champion de Polynésie novice en -40 kg. Puis confronté à des difficultés en matière de concurrence il fait une nouvelle pause dans sa carrière avant de retrouver ses sensations en 2018. « J’ai l’opportunité de retourner sur le ring, et je remporte une deuxième fois le Championnat de Polynésie novice en -52 kg », raconte-t-il. Ce deuxième titre est un déclic pour Nikee qui tente ensuite sa chance aux États-Unis et s’incline après un combat acharné en demi-finale chez les cadets -50kg, contre un Mexicain.

En route vers l’hexagone

S’en suit une série de victoires avec en 2019, un nouveau sacre en tant que champion de Polynésie Novice mais surtout son premier titre de champion Open en -52 kg. Une victoire qui le qualifie pour les Championnats de France, finalement annulés à cause de la crise sanitaire. « Heureusement, mon père a continué de me perfectionner à la maison. » En 2021, il gagne son quatrième Championnat de Polynésie en amateur, un titre qui lui ouvre les portes du Blagnac Boxing Club. Avec un « sacrifice » de taille puisque ses parents décident de l’accompagner jusque dans l’Hexagone. « Ils se sont sacrifiés dans le sens où ils ont laissé leur travail, notre famille pour me suivre dans mes projets, confie Nikee qui souhaite devenir professeur d’EPS tout en se lançant dans une carrière de boxeur.

Pour Nikee la période 2021-2022, pleine de changement, a été difficile. Il redouble sa classe de 1ère et essuie une première défaite aux championnats de France juniors. Il y décroche tout de même une médaille de bronze et sa prestation ne passe pas inaperçue aux yeux des experts. Depuis la rentrée dernière il est donc interne au sein du Pôle France du CREPS de Nancy et a même réussi à se faire sa place dans l’équipe de France « espoirs ». Sacré Champion de France junior de boxe (-51kg) cette année, il s’est imposé face à l’une des plus grosses pointures de la discipline, Christopher Hippocrate, pugiliste de l’équipe France. Une victoire remarquable qui annonce certainement un avenir prometteur à ce boxeur en garde de gaucher et enfant du fenua qui rêve de marquer l’histoire en intégrant l’INSEP, l’équipe de France et en participant aux JO 2028.