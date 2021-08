Bracelet électronique pour Sabine Boiron et Thierry Barbion

Condamnés en 2020 à 7 ans et 4 ans de prison ferme, et Sabine Boiron et Thierry Barbion ont obtenu le droit de purger leur peine à domicile, équipés de bracelets électroniques, a appris Tahiti-Infos.

D’après le quotidien, leur « demande de détention à domicile sous surveillance électronique » a été accepté hier par la cour d’appel de Papeete. L’homme d’affaires et promoteur immobilier Thierry Barbion avait été condamné, en mars 2020, à quatre ans de prison ferme et six millions de francs d’amende pour « recours à la prostitution de mineure » et « corruption de mineure ». La même Cour d’appel avait prononcé sept ans de prison ferme, et un million de francs d’amende à l’encontre de l’ancienne institutrice Sabine Boiron pour « proxénétisme aggravé » ainsi que pour des infractions liées aux stupéfiants. Avant cette demande d’aménagement de peine Thierry Barbion s’était déjà vu refuser une demande de remise en liberté, en juin 2020, avant de former un nouveau recours en décembre. La pose du bracelet électronique devrait se faire ce vendredi, pour une sortie de prison « en début de semaine prochaine », précise Tahiti-Infos.