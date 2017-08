Bus à Tahiti : on marche sur la tête – Edito 22/08/2017

On veut lutter contre le décrochage scolaire mais il y a des fondamentaux qui ne sont toujours en ordre de marche.

On ne le sait que trop que des petits polynésiens habitant au district se lèvent à 3h du matin pour pouvoir attendre le truck au bord de la route à 4h en espérant qu’après parfois largement plus d’une heure trente d’attente ils finiront par monter dedans. C’est sans compter le temps de trajet mais aussi les conditions dans lequel celui-ci se déroule. En ce début d’année, et comme cela se produit à chaque rentrée, ils doivent parfois rester debout et sont entassés. Dans un article de notre rédaction j’apprenais hier que le responsable de la société de transports en commun qui gère la zone située sur la côte Est de Arue à Tautira justifiait ces 15 jours de galère intense pour les élèves du fait de la non réception de la part des services de l’éducation de la liste des effectifs définitifs.

C’est fantastique. Cela fait plus de 15 ans, donc 15 rentrées que la société dont il est le gérant est chargée du ramassage scolaire dans cette zone et devrait donc être susceptible au bout d’un moment d’avoir le recul nécessaire pour réaliser des projections avant que les autorités ne lui mâchent le travail. On voudrait nous faire croire que d’une année scolaire sur l’autre la côte Est dans ce cas-là est susceptible de connaître une explosion démographique de jeunes gens scolarisés au point d’être dans l’incapacité totale de prévoir à minima ? C’est sans doute quelque chose de bien trop compliqué.

L’élue orange à l’Assemblée Gilda Vaiho a fait une déclaration particulièrement pertinente, je vous la cite « On a beau avoir tous les schémas directeurs du transport interinsulaire, du transport terrestre, on a beau faire toutes les études qu’il faut avec leur budget, le résultat n’est pas bon. Nous sommes vraiment nuls aujourd’hui. » fin de citation. Le gouvernement y met pourtant de la bonne volonté, en prévoyant dans le prochain collectif budgétaire examiné cette semaine plus de 800 millions de francs pour l’acquisition de nouveaux bus. Toutefois on se rend bien compte que le matériel ne fait pas tout. Le plus gros souci semble être celui de la compétence, car quant aux défaillances d’organisation, et malgré quelques rares bons éléments vous ajoutez à ça un bon paquet des chauffeurs xénophobes, vulgaires, sales, chauffards, ignorant les plus élémentaires conditions de sécurité pour leurs passagers, vous vous dîtes que c’est un gros chantier.

Il y a quelques mois le ministre des transports Luc Faatau me confiait qu’il avait conscience de tout ça et qu’il était prévu de tout remettre à plat pour le très prochain appel d’offre. Alors croisons les doigts car l’avenir de la Polynésie se joue aussi sur une génération sacrifiée qui va finir par maudire l’école avec les conséquences que ça aura.