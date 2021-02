Donc le monde dans lequel on vit aujourd’hui c’est celui où quand on ne fait rien ou pas grand-chose, on déclenche un effet boule de neige qui vous porte au pinacle de la gloire. Et ben, c’est révélateur d’une époque particulièrement troublante.

Dans l’absolu je suis très content pour cette petite polynésienne qui cumule 11 millions de vues sur ses vidéos publiées sur la plateforme TikTok, c’est en effet suffisamment improbable et rare pour mériter un court article chez certains de nos confrères. Mais aussi charmante et gracieuse soit-elle, à part se trémousser quelques secondes en reproduisant la basique chorégraphie tendance du moment, quelle est la valeur ajoutée ? Le « regardez je suis mignonne, je sais me déhancher » devrait se suffire à lui-même ?

On est en fait dans le cas précis face à un « succès » que l’on doit à deux à facteurs principaux : le premier repose sur le fait que de notoriété publique les algorithmes informatiques de ce réseau social sont programmés pour savoir reconnaître un physique attrayant et boostent sa mise en avant ; le deuxième c’est que le dit réseau social a principalement un public d’ados boutonneux en quête permanente de nouveaux motifs d’onanisme. L’association des deux engendre donc un nombre de visionnage exponentiel. Oui c’est un peu provoc, mais je vous assure, ne vous faites aucune illusion …

Je tirerais par contre mon chapeau à tous ces autres jeunes polynésiens qui investissent ces nouvelles plateformes pour proposer du contenu original. Qui sont dans la création, dans le défi, dans l’audace. Qui ont un œil aiguisé sur la société qui les entoure, qui savent en rire avec plus ou moins de finesse, mais qui en tout cas se mettent en scène et ont enfin des biais pour communiquer leur point de vue avec le reste du monde. Techniquement ils font avec les moyens du bord et ce n’est pas mal du tout. Malheureusement eux, ils ne font pas 11 millions de vues, par contre ceux qu’ils touchent sont nettement plus concentrés sur le message.