Cali chanteur à fleur de peau

Le Tahiti Festival Guitare se tient ce vendredi et samedi soir au Tahiti Pearl Beach d’Arue. Pour l’occasion Cali, artiste aux 6 Victoires de la musique, se produira sur scène. Un concert intimiste où l’artiste, guitare en bandoulière et accompagné d’un pianiste, revisitera ses morceaux emblématiques.

C’est avec une journée de retard que Cali a foulé le sol polynésien. L’avion qu’il devait emprunter a subi quelques dommages liés à la foudre. Pour un chanteur aux goûts musicaux électriques et éclectiques, il faut y voir un signe des Dieux de la musique. Un augure que ses concerts en Polynésie se passeront sous des auspices bienveillants.

Pour cette occasion, Cali, six cordes à la main et accompagné au piano, revisitera ses titres. Pas vraiment de fil rouge, un concert improvisé à l’image des hootenanny où bon nombre de chanteurs folk US ou d’Irlande, qu’adule Cali, se produisaient.

Ses racines musicales s’ancrent dans divers terroirs, qu’ils soient allemand, français, belge, irlandais, écossais ou américain, «Côte Est», précise t-il.

Longtemps étiqueté « chanteur engagé, révolté », pour beaucoup synonyme de chanteur énervé voire énervant, quand on lui pose la question « Est-ce que Cali avec le temps s’est assagi ? », comme pour faire mentir Léo Ferré qui avec ses tripes assurait qu’avec « le temps, va, tout s’en va. », il assure que non.

Les concerts se tiennent les vendredi 4 et samedi 5 octobre à partir de 18h30 au Tahiti Pearl Beach Arue.Tarifs : 3000 Fcfp en prévente, 3500 sur place. Billets en vente sur www.ticketpacific.pf, à Radio1 Fare ute et dans les magasins Carrefour Arue, Faa’a, Punaauia