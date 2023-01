Cambriolages : coup de filet à Raiatea

Maisons, commerces, cabinet médical, roulottes et administrations… Cinq individus dont trois mineurs, suspectés d’avoir commis une vingtaine de cambriolages l’an dernier entre Raiatea et Taha’a, viennent d’être interpellés.

Coup de filet à Raiatea où cinq cambrioleurs dont trois mineurs ont été interpellés. Ils sont suspectés d’avoir commis pas moins de 21 cambriolages entre janvier et décembre 2022 sur l’île sacrée, ainsi qu’à Taha’a. Les victimes sont des particuliers et des commerces, un cabinet médical, des roulottes, des patentés, des administrations et des écoles, et même la section détachée du tribunal à Uturoa. Le préjudice s’élève à 3 millions de francs, et les deux tiers du butin ont été restitués aux victimes. Les auteurs sont des élèves du lycée professionnel protestant de Raiatea.