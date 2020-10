Campagne Vik’Ura pour le lori de Rimatara : 4,3 millions de Fcfp récoltés

Les Polynésiens se sont mobilisés et montrés très généreux pour contribuer à préserver la biodiversité de nos îles. Ainsi, le successeur du regretté Whisky, qui défendait le lori de Rimatara contre le rat noir, va pouvoir poursuivre cette mission.

Du 1er au 30 septembre 2020 Vini et son partenaire Vik’ura Tahiti (Vibration Island Kids) coorganisaient une campagne de solidarité via un jeu SMS. Le projet consistait à lever des fonds destinés à des actions de protection des îles de Rimatara, Ua Huka et Rangiroa contre l’invasion du rat noir, un véritable fléau pour l’écologie mais aussi l’économie de nos îles.

Il s’agit notamment de financer l’achat, le dressage et le transport d’un nouveau chien ratier pour l’île de Rimatara, où vit encore le lori ou ‘ura, magnifique oiseau endémique menacé par le rat noir.

Le public était invité à envoyer par SMS «VINIVIKURA» au 7700 : une partie du coût de chaque SMS reçu était reversé aux différentes actions de protection. Grâce à la participation massive des Polynésiens, aux partenaires Vini, Le Comité Miss Tahiti, TNTV et Radio 1, la campagne de solidarité a remporté un franc succès : la somme de 4 321 130 Fcfp a pu être rassemblée. Un grand merci aux participants !

Félicitation également à Monsieur Marcel Ora qui remporte le smartphone mis en jeu à cette occasion.