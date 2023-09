Campus des Métiers de la Mer : Moetai Brotherson vise une ouverture en 2025

Outremers 360° : En quelques chiffres, le SNU en Polynésie a concerné combien de jeunes depuis sa mise en place ?

Prisca Thévenot : On a 46 jeunes Polynésiens qui ont déjà fait le SNU en 2022 et en 2023, on a 55 jeunes Polynésiens qui l’ont fait. En Polynésie, le SNU se pérennisent, il monte en puissance bien évidemment. C’est exactement ce que j’ai rappelé au président : oui, le Service national Universel, pour être universel, doit pouvoir embarquer tous les jeunes et doit devenir un passage républicain pour chaque jeune de notre pays.

OM360° : Justement, pour pouvoir embarquer tous les jeunes du pays, Moetai Brotherson évoquait pour la Polynésie le cas des jeunes qui sont dans les archipels. Est-ce que c’est quelque chose qui vous a interpellé ? Comment est-ce que le SNU pourrait à l’avenir embarquer aussi des jeunes des archipels ?

Prisca Thévenot : Tout à fait. On en a parlé très concrètement ensemble, que ce soit avec le président, mais également avec la députée Mereana Reid-Arbelot. Il faut que le SNU puisse embarquer tout le monde. Donc oui, nous avons un enjeu territorial, géographique en Polynésie : c’est un territoire étendu sur l’équivalent presque du continent européen. Donc, nous avons un enjeu de mobilité extrêmement fort et cet enjeu, nous devons pouvoir le regarder ensemble, l’appréhender. C’est pour ça que sur l’année 2024, les séjours SNU vont se faire surtout à l’intérieur d’un même territoire, d’une même région, afin déjà de sécuriser ces premiers instants de mobilité qui sont quand même des mobilités importantes, et oui, n’oublier personne.

OM360° : Comment est-ce que logistiquement ça se traduit ?

Prisca Thévenot : Déjà, merci de me poser la question parce que c’est vrai qu’on parle souvent des jeunes volontaires qui ont fait le SNU et on oublie très souvent que derrière ces 90 000 jeunes volontaires, il y a des hommes et des femmes aussi bien en administration, mais également et surtout des animateurs, des représentants d’associations, qui assurent ces séjours- là. Et donc là, j’en profite aussi à travers votre question pour les remercier et saluer leur engagement qui permet à ces jeunes de vivre des expériences mémorables, qui leur permettent de faire corps.

Mais nous devons sécuriser cette montée en compétences en termes de modalité d’exécution sur l’ensemble des territoires, et je cite le président de la Polynésie, en ayant effectivement un tronc commun sur l’organisation, donc des modules qui seront communs à tous les séjours de cohésion SNU, mais également une agilité d’organisation au local. Par exemple, en Polynésie française, on aura beaucoup d’enjeux sur la biodiversité et l’organisation d’ateliers autour du réchauffement climatique, mais également autour des dépendances et indépendances que l’archipel vit au quotidien : alimentaires, énergétiques.

J’ai tenu aussi pendant cet entretien à remercier le président pour son engagement sur l’ensemble de ces sujets. L’exécutif polynésien a toujours été en première ligne pour ces enjeux de cohésion, pour faire nation. La jeunesse polynésienne est importante comme toutes les jeunesses d’ailleurs, mais on rappelle aussi que l’archipel est très jeune et que cette jeunesse dégage une énergie extrêmement importante. C’est ce que je lui ai rappelé. On a souvent tendance à penser que l’Hexagone est terre d’apprentissage à destination des Outre-mer. Je pense que les Outre-mer ont aussi énormément à apprendre à l’Hexagone.