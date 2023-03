Casting ouvert pour les 10e « Talents de l’Outre-mer »

L’opération « Talents de l’Outre-mer » initiée par le Casodom, association œuvrant comme interlocuteur social des Ultramarins dans l’Hexagone, a débuté et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 août 2023, dernier délai. Objectif de cette dixième édition : récompenser une cinquantaine de « Talents » issus des Outre-mer qui témoignent de l’excellence ultramarine à travers le monde dans toutes les disciplines académiques et artistiques. La cérémonie de remise de prix se tiendra en fin d’année 2023. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Le CASODOM, association présidée par Jean-Claude Saffache et oeuvrant à la fois comme interlocuteur social des Ultramarins de l’Hexagone et révélateur des Talents de l’Outre-mer, renouvelle cette année son opération « Talents de l’Outre-mer ». Une opération initiée en 2005 qui vise à récompenser les originaires des Outre-mer qui se sont distingués par un parcours d’exception dans leur territoire, dans l’Hexagone ou dans le monde.

Manière aussi pour le CASODOM d’œuvrer à une meilleure visibilité de ces parcours qui témoignent de l’excellence ultramarine à travers le monde dans les disciplines académiques et intellectuelles ou dans l’exercice d’un savoir-faire artistique ou manuel afin de les montrer en exemples ou en modèles aux jeunes et susciter ainsi chez eux l’ambition de la réussite et de fierté tout en valorisant l’image des Outre-mer trop souvent considérés comme des « assistés » et des « danseuses ».

328 Talents déjà distingués depuis le début de l’opération

Depuis 2005, 328 « Talents » ont été distingués par le CASODOM. Pour l’édition 2023 des « Talents d’Outre-mer » une cinquantaine de lauréats devraient être de nouveau récompensés au cours d’une cérémonie de remise de prix qui aura lieu en fin d’année 2023.

Pour l’heure, l’opération a débuté et les inscriptions sont ouvertes. Les dossiers de candidatures sont à remplir et à renvoyer jusqu’au 15 août 2023, dernier délai. Peuvent concourir toutes personnes originaires directement ou par filiation de l’un des Outre-mer français. Les prix des « Talents de l’Outre-mer » sont attribués à deux catégories de lauréat : les « jeunes Talents » en fin de cursus qui recevront une dotation de 2 000 euros et les « Talents confirmés » qui sont déjà reconnus dans leur milieu professionnel.

Alors, si vous considérez que vous avez un parcours d’excellence qui mérite d’être connu et valorisé, n’hésitez pas à candidater.